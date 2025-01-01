София Ацбеха

Осенний джаз в Петербурге. Концерт в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем всех любителей джаза на уникальное музыкальное событие! Программа «Осенний джаз» представит лучшие классические произведения из репертуара легендарных певиц Эллы Фитцжеральд и Сары Вон. Это будет незабываемый вечер, наполненный мелодиями, которые стали классикой джазового жанра.

Когда и где

Спектакль пройдет в уютном клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Это заведение славится своей атмосферой и качественным звуком, что делает его идеальным местом для джазовых вечеров.

Уникальная программа

Вы сможете услышать такие известные композиции, как «Summertime», «Mack the Knife» и многие другие. Каждое произведение в исполнении талантливых музыкантов будет сопровождаться историей его создания и значением в мире джаза.

Зачем посетить

Это не просто концерт, а настоящая музыкальная экскурсия в мир джаза. Вы сможете насладиться не только великолепным исполнением, но и атмосферой, которая царит на таких мероприятиях. Погружение в музыку и эмоции гарантировано!

Билеты

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера. Билеты уже в продаже, и их количество ограничено. Успейте забронировать места, чтобы насладиться живым исполнением классики джаза!