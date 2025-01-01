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София Ацбеха
Киноафиша София Ацбеха

София Ацбеха

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Осенний джаз в Петербурге. Концерт в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем всех любителей джаза на уникальное музыкальное событие! Программа «Осенний джаз» представит лучшие классические произведения из репертуара легендарных певиц Эллы Фитцжеральд и Сары Вон. Это будет незабываемый вечер, наполненный мелодиями, которые стали классикой джазового жанра.

Когда и где

Спектакль пройдет в уютном клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Это заведение славится своей атмосферой и качественным звуком, что делает его идеальным местом для джазовых вечеров.

Уникальная программа

Вы сможете услышать такие известные композиции, как «Summertime», «Mack the Knife» и многие другие. Каждое произведение в исполнении талантливых музыкантов будет сопровождаться историей его создания и значением в мире джаза.

Зачем посетить

Это не просто концерт, а настоящая музыкальная экскурсия в мир джаза. Вы сможете насладиться не только великолепным исполнением, но и атмосферой, которая царит на таких мероприятиях. Погружение в музыку и эмоции гарантировано!

Билеты

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера. Билеты уже в продаже, и их количество ограничено. Успейте забронировать места, чтобы насладиться живым исполнением классики джаза!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2500 ₽

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