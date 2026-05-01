Софи Гертье: Трибьют Анне Герман

София Гертье и её квинтет: вечер с музыкой Анны Герман

Клуб Алекса Козлова рад представить квинтет Софи Гертье с программой, посвященной легендарной Анне Герман. В этот вечер прозвучат известные хиты, такие как «Эхо любви», «Танцующие Эвридики» и «Вернись в Соренто», а также малоизвестные, но не менее трогательные мелодии из репертуара певицы. Концерт станет настоящим подарком для поклонников джаза и творчества Герман.

София Гертье — ученица знаменитой джазовой вокалистки Ирины Остин и обладательница гран-при конкурса «Jazz Birds». Её исполнение сочетает в себе проникновенную советскую манеру и элементы классического джаза. Это уникальный синтез, который находит отклик в сердцах слушателей.

Творческая карьера Софи началась в сотрудничестве с такими известными коллективами, как «Masala Quartet» и «Dmitry Safonov Quintet». Она делила сцену с мастерами жанра, включая вокалиста Дмитрия Носкова и трубача Виталия Головнева. В 2025 году её талант получил международное признание на фестивале «TIJC Jazz Camp» в Таиланде, где она совершенствовала своё мастерство под руководством мировых звезд джаза.

На сцене также выступят: Денис Новиков (скрипка, флюгельгорн), Анатолий Осипов (флейта), Виктория Петровская (рояль), Полина Белан (контрабас) и Дмитрий Сафонов (ударные).