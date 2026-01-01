Софи Гертье: «Keep Swinging»
Софи Гертье: «Keep Swinging»

Софи Гертье: «Keep Swinging»

12+
О концерте

Keep Swinging: Джаз в клубе Алексея Козлова

Клуб Алексея Козлова приглашает вас на великолепный концерт джазового квинтета, возглавляемого Софи Гертье. Программа «Keep Swinging» пропитана духом золотых стандартов джаза, где классика приобретает новое звучание и смысл.

Софи Гертье — яркая личность на музыкальной сцене, её сотрудничество с такими коллективами, как «Masala Quartet» и «Dmitry Safonov Quintet», и выступления с мастерами, включая вокалиста Дмитрия Носкова и трубача Виталия Головнёва, свидетельствуют о высоком уровне её искусства. Элегантная манера исполнения и филигранное чувство стиля делают каждое её выступление незабываемым.

В этот вечер на сцену выйдут:

  • Николай Куликов (гитара)
  • Анатолий Осипов (тенор-саксофон)
  • Марк Гайдар (контрабас)
  • Дмитрий Сафонов (ударные)
  • Софи Гертье (вокал)

Этот концерт станет настоящим праздником для любителей джаза и ценителей настоящего музыкального мастерства. Не упустите шанс насладиться искусством виртуозов!

Июнь
17 июня среда
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

