Soda Luv
Билеты от 1999₽
Soda Luv

Soda Luv

16+
Возраст 16+
Билеты от 1999₽

О концерте

Сольный концерт Soda Luv

Презентация нового альбома и все хиты в одном ярком шоу уже скоро в вашем городе! Soda Luv, ставший голосом поколения, заставляет сердца зрителей биться чаще, сочетая эмоции, искренность и атмосферу ночных городов.

Эмоции на сцене

Сольный концерт Soda Luv — это не просто выступление, а настоящая исповедь под звуки 808. Его музыка пронизана чувствами улиц и личными историями, что делает каждую композицию особенно близкой и понятной.

Не упустите возможность

Не пропустите шанс стать частью этого уникального события. Приготовьтесь к знакомым трекам и новым хитам, которые обязательно запомнятся. Разнообразие музыкальных стилей и личный подход к каждому произведению сделают этот вечер незабываемым.

Купить билет на концерт Soda Luv

Май
1 мая пятница
19:00
Atmosphere Москва, Шмитовский пр., 32а, стр. 1
от 1999 ₽
В других городах
Май
3 мая воскресенье
19:00
Sound Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Б, пространство «Порт Севкабель»
от 1999 ₽

