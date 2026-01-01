Сольный концерт Soda Luv

Презентация нового альбома и все хиты в одном ярком шоу уже скоро в вашем городе! Soda Luv, ставший голосом поколения, заставляет сердца зрителей биться чаще, сочетая эмоции, искренность и атмосферу ночных городов.

Эмоции на сцене

Сольный концерт Soda Luv — это не просто выступление, а настоящая исповедь под звуки 808. Его музыка пронизана чувствами улиц и личными историями, что делает каждую композицию особенно близкой и понятной.

Не упустите возможность

Не пропустите шанс стать частью этого уникального события. Приготовьтесь к знакомым трекам и новым хитам, которые обязательно запомнятся. Разнообразие музыкальных стилей и личный подход к каждому произведению сделают этот вечер незабываемым.