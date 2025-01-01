Меню
Социум
Киноафиша Социум

Спектакль Социум

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Иммерсивное шоу «Социум»: погружение в мир магии и психологии

Впервые в России зрители смогут стать участниками уникального иммерсивного шоу «Социум», которое объединяет магию, театр, психологию и интерактивный формат. Это представление обещает не только увлекательное зрелище, но и глубокое осмысление человеческой природы.

Что ожидать от шоу?

Организатор Даниил Радаев говорит: «Мы показываем, что магия — это не только фокусы, но и возможность понять себя». Это представление разрушает традиционные шаблоны и предлагает зрителям:

  • Участвовать в экспериментах на восприятие и внимание;
  • Изучать работу мозга через метафоры и иллюзии;
  • Узнавать, как социум влияет на наши решения и убеждения.

Научная основа и доступность

Шоу разработано при поддержке нейропсихологов и иллюзионистов, что гарантирует научную обоснованность представленных идей. Однако, представление избегает сложных терминов, делая материалы доступными для широкой аудитории. Философские монологи, откровенные истории и захватывающие эксперименты сплетаются в единое полотно о том, кто мы есть на самом деле и на что способен наш мозг, когда решается быть свободным.

Почему стоит посетить «Социум»?

  • 70% решений мы принимаем под влиянием бессознательных шаблонов — и чаще всего даже не догадываемся об этом.
  • 95% действий человека управляется автоматическими реакциями мозга.
  • Шоу демонстрирует, как социум, СМИ и цифровая среда формируют эти шаблоны, а также предлагает способы их осознания.

Будь участником шоу!

Станьте частью этого увлекательного спектакля, принимая участие в:

  • Магических экспериментах и иллюзиях;
  • Интерактивных опытах, которые откроют новые грани вашего восприятия;
  • Живых диалогах о том, как оставаться собой в мире масок.

«Социум» — это не просто спектакль, это возможность взглянуть на себя и окружающий мир с новой точки зрения. Не упустите шанс стать частью этого уникального опыта!

Фотографии

