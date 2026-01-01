Социальные сети как социальный лифт. Лекция Эльвины Абибуллаевой, основательницы городского медиа Щука
Билеты от 3200₽
Социальные сети как социальный лифт. Лекция Эльвины Абибуллаевой, основательницы городского медиа Щука

Возраст 16+
О выставке

Лекция о социальных сетях в Лофт-пространстве «Своё поле»

Лофт-пространство «Своё поле» приглашает на лекцию Эльвины Абибуллаевой, основательницы городского медиа Щука. Она поделится уникальным опытом о том, как построить успешный личный бренд с помощью социальных сетей.

Что вы узнаете на лекции

  • Как формировать и транслировать личный бренд в соцсетях;
  • Способы монетизации вашего бренда;
  • Ошибки, которые лучше избежать на этом пути;
  • Как контент может изменить вашу жизнь.

О лекторе

Эльвина Абибуллаева — фаундер и CEO городского медиа Щука, которое работает в Дубае, Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Она также автор популярного телеграм-канала «Baby, I got a plan! By Эльвина Щука».

Не упустите возможность узнать секреты успешного продвижения себя в цифровом мире и задать свои вопросы эксперту!

Июнь
11 июня четверг
19:00
Лофт-пространство «Своё поле» Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3, арт-кластер «Красный Октябрь»
