Спектакль Социальная дистанция

Социальная дистанция: новое видение через танец

«Социальная дистанция» — это постановка Ильи Манылова, созданная совместно со студентами выпускного курса программы «Искусство современного танца» Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. В спектакле участвует «Танцевальный ансамбль консерватории» (ИСТ26).

Звуковое оформление создал Алексей Русских, а текст песен — Руслан Комадей. Художник по свету Рома Фурштатский добавляет визуальный акцент в это уникальное представление.

Идея и содержание

Спектакль исследует социальную дистанцию как проявление уникальности тела и движения. Повседневные действия переосмысляются как танец — специфичные коды коммуникации, которые отражают личный опыт и восприятие мира.

Движение становится основой сближения и дистанцирования, выходя за рамки физического действия. Оно превращается в символ связи человека с миром и космосом. Бытовые ритуалы осмысляются как возможные мосты для общения и взаимопонимания, даже в условиях социальной изоляции.

Форма и восприятие

Через танец зритель осознаёт, как движение формирует восприятие мира и отношения с другими. Спектакль соединяет индивидуальный опыт танцовщика с универсальным приглашением переосмыслить собственную уникальность и место в обществе.

Не упустите возможность увидеть этот совершенный синтез танца и философии, который предлагает новое восприятие жизни в условиях изменения социальных норм.