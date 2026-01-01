Спектакль Социальная дистанция

Социальная дистанция
12+

О спектакле

Социальная дистанция: новое видение через танец

«Социальная дистанция» — это постановка Ильи Манылова, созданная совместно со студентами выпускного курса программы «Искусство современного танца» Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. В спектакле участвует «Танцевальный ансамбль консерватории» (ИСТ26).

Звуковое оформление создал Алексей Русских, а текст песен — Руслан Комадей. Художник по свету Рома Фурштатский добавляет визуальный акцент в это уникальное представление.

Идея и содержание

Спектакль исследует социальную дистанцию как проявление уникальности тела и движения. Повседневные действия переосмысляются как танец — специфичные коды коммуникации, которые отражают личный опыт и восприятие мира.

Движение становится основой сближения и дистанцирования, выходя за рамки физического действия. Оно превращается в символ связи человека с миром и космосом. Бытовые ритуалы осмысляются как возможные мосты для общения и взаимопонимания, даже в условиях социальной изоляции.

Форма и восприятие

Через танец зритель осознаёт, как движение формирует восприятие мира и отношения с другими. Спектакль соединяет индивидуальный опыт танцовщика с универсальным приглашением переосмыслить собственную уникальность и место в обществе.

Не упустите возможность увидеть этот совершенный синтез танца и философии, который предлагает новое восприятие жизни в условиях изменения социальных норм.

Апрель
11 апреля суббота
20:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Вероятно, чаепитие состоится
0+
Детский Кукольный
Вероятно, чаепитие состоится
26 апреля в 14:30 Karlsson Haus на Ломоносова
от 1500 ₽
С Чарльзом Буковски за барной стойкой
18+
Перформанс
С Чарльзом Буковски за барной стойкой
28 августа в 19:00 Fiddler's Green
от 1000 ₽
Воробьишко
0+
Детский
Воробьишко
21 марта в 11:00 Театр марионеток им. Деммени
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
