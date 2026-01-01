Сочинский симфонический оркестр. Венские классики

Венские классики: Гайдн и Моцарт

Сочинский симфонический оркестр приглашает вас на концерт, который перенесет вас в эпоху венского классицизма — золотого века музыки. В центре этого удивительного мира стоят два легендарных композитора: Йозеф Гайдн и Вольфганг Амадей Моцарт. Гайдн, известный как «отец симфонии», не только создавал музыкальные формы, но и стал их несомненным innovator-ом. Моцарт, за которого Гайдн говорил, что он «величайший композитор из всех, кого он знал», воплотил идеальное звучание в своих произведениях.

Концерт откроется одной из самых известных симфоний — симфонией No. 40 Моцарта. Узнаваемая и выразительная тема главной партии с первых нот завораживает, унося слушателей в глубокие лабиринты композиторского замысла.

Следом за ней прозвучит увертюра к «Свадьбе Фигаро», в которой хитрость и любовь переплетаются в остроумных перекличках флейт и гобоев. Эта музыка создает атмосферу итальянской комедии, где торжествует праздник.

Далее зрителей ждет увертюра к «Волшебной флейте» — одной из наиболее любимых опер Моцарта. Эта опера-сказка наполнена символикой добра и зла, создавая неповторимую атмосферу волшебства.

Завершится концерт знаменитой «Симфонией No. 45» И. Гайдна. Эта симфония, также известная как «Прощальная», содержит скрытый посыл и не обходит стороной юмор. Гайдн, не забыв о своем амплуа шутника, умело встраивает его в музыкальную ткань произведения.

Дирижирует концертом маэстро Олег Солдатов, Заслуженный деятель искусств республики Карелия и лауреат премии правительства Российской Федерации.