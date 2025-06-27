Спектакль «Событие» по роману Анни Эрно в Театр.doc на Лесной

По мотивам романа Анни Эрно и воспоминаниям Артема Томилова о том, как он читал другую книгу Эрно — «Во власти», пройдет спектакль «Событие». Участники: Алена Митрошина и Артем Томилов. Этот спектакль впервые был представлен в феврале 2025 года и с тех пор не имел повторных показов.

Процессуальный театр

Спектакль «Событие» нельзя прокатывать в привычном формате. Его форма меняется в зависимости от текущей реальности, что делает его процессуальным проектом. Такие спектакли развиваются и адаптируются вместе с событиями, происходящими в обществе. Энергия театра и жизни накапливается через взаимодействие с этим временем. Каждый показ — это новая версия, и команда проекта продолжает работать над ней до самого начала.

Не упустите уникальную возможность

Если вы цените редкие театральные события, не пропустите этот показ. Повторов данной версии не будет. Мы надеемся, что интрига вокруг спектакля лишь повысит ваш интерес и доверие.

Значение романа «Событие»

Артем Томилов делится своими размышлениями: «Летом 2024 года, размышляя о театральных проектах, я понял, что необходимо поставить спектакль по роману Анни Эрно «Событие». Эта книга затрагивает важные темы, такие как аборты, которые были уголовным преступлением во Франции с 1920 по 1975 год. В России эта тема также стала актуальной, вызывая общественные споры и дебаты».

Личное переживание и социальные проблемы

Томилов решил не просто адаптировать роман, но и создать параллельный текст, основанный на его личных переживаниях, связанных с чтением книги «Во власти». Подчеркивания в экземпляре его девушки Насти напоминают ему о взглядах на реальность, которые, к сожалению, не были восприняты глубоко. Он хочет исследовать связи между абортами во Франции 60-х и насилием в романтических отношениях в России.

«Я хочу не дать себе возможности избежать структурных изменений через этот проект, который поможет мне пересмотреть свои взгляды и переживания», — добавляет Артем.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта, который соединяет личные и социальные темы в одном пространстве.