Евгений Гришковец. Собрание сочинений в Русском драмтеатре Уфы

Легко ли отпустить прошлое и начать жить с чистого листа?

Полгода назад Марина Сергеевна осталась совершенно одна в своей большой квартире. Это место наполнено дорогими сердцу вещами и книгами, здесь прошла целая жизнь. Однако, с уходом мужа и взрослением детей, она принимает непростое решение, которое изменит её будущее.

Жизненные перемены

Скорее всего, каждому из нас знакома ситуация, когда следует сделать шаг в неизвестность. Через призму этой семейной истории зрители смогут взглянуть на себя и задуматься: возможно ли быть счастливым, не оглядываясь назад?

Подход к спектаклю

Спектакль «Собрание сочинений» поднимает актуальные вопросы о жизни, утрате и поиске нового смысла. Это произведение погружает зрителя в мир глубоких размышлений и искренних эмоций.

Не пропустите

Если вы ищете возможность обсудить важные темы о счастье и будущем, «Собрание сочинений» станет для вас настоящим открытием. Не упустите шанс стать частью этой трогательной истории.