Собрание сочинений
Киноафиша Собрание сочинений

Спектакль Собрание сочинений

Постановка
Русский драматический театр Республики Башкортостан 16+
Возраст 16+

О спектакле

Евгений Гришковец. Собрание сочинений в Русском драмтеатре Уфы

Легко ли отпустить прошлое и начать жить с чистого листа?

Полгода назад Марина Сергеевна осталась совершенно одна в своей большой квартире. Это место наполнено дорогими сердцу вещами и книгами, здесь прошла целая жизнь. Однако, с уходом мужа и взрослением детей, она принимает непростое решение, которое изменит её будущее.

Жизненные перемены

Скорее всего, каждому из нас знакома ситуация, когда следует сделать шаг в неизвестность. Через призму этой семейной истории зрители смогут взглянуть на себя и задуматься: возможно ли быть счастливым, не оглядываясь назад?

Подход к спектаклю

Спектакль «Собрание сочинений» поднимает актуальные вопросы о жизни, утрате и поиске нового смысла. Это произведение погружает зрителя в мир глубоких размышлений и искренних эмоций.

Не пропустите

Если вы ищете возможность обсудить важные темы о счастье и будущем, «Собрание сочинений» станет для вас настоящим открытием. Не упустите шанс стать частью этой трогательной истории.

Купить билет на спектакль Собрание сочинений

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
11 декабря четверг
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 700 ₽
8 января четверг
18:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 700 ₽
21 февраля суббота
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 700 ₽

