Собрание шедевров в Петрикирхе. От Вивальди до Эйнауди

Классическая музыка в новом свете. Концерт в Петрикирхе

Как классическая музыка становится популярной? В чем секрет ее притягательности для музыкантов и зрителей? Ответы на эти вопросы ждут вас на уникальном концерте, который пройдет в старинном соборе с неповторимой атмосферой.

На этом концерте будут представлены произведения разных эпох и жанров, объединенные одним потрясающим фактом — гениальностью их создателей. Именно это, по нашему мнению, является главным секретом неугасимой популярности и актуальности великой классики.

Исполнители

Ольга Котлярова — лауреат международных конкурсов, орган

Фортепианный дуэт "Duo Élan": Мария Ковалевская и Наталья Максимова

Программа концерта

И.С. Бах

А. Вивальди

Х. Циммер

Л. Эйнауди

Не упустите шанс погрузиться в мир классической музыки и насладиться исполнением произведений, которые продолжают вдохновлять поколение за поколением.