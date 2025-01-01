Собрание шедевров в Петрикирхе. От Вивальди до Эйнауди

Как классическая музыка становится популярной? В чем секрет ее притягательности для музыкантов и зрителей? Ответы на эти вопросы ждут вас на уникальном концерте, который пройдет в старинном соборе с неповторимой атмосферой.
На этом концерте будут представлены произведения разных эпох и жанров, объединенные одним потрясающим фактом — гениальностью их создателей. Именно это, по нашему мнению, является главным секретом неугасимой популярности и актуальности великой классики.
Не упустите шанс погрузиться в мир классической музыки и насладиться исполнением произведений, которые продолжают вдохновлять поколение за поколением.