Собрание шедевров в Петрикирхе. От Вивальди до Эйнауди
Собрание шедевров в Петрикирхе. От Вивальди до Эйнауди

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Классическая музыка в новом свете. Концерт в Петрикирхе

Как классическая музыка становится популярной? В чем секрет ее притягательности для музыкантов и зрителей? Ответы на эти вопросы ждут вас на уникальном концерте, который пройдет в старинном соборе с неповторимой атмосферой.

На этом концерте будут представлены произведения разных эпох и жанров, объединенные одним потрясающим фактом — гениальностью их создателей. Именно это, по нашему мнению, является главным секретом неугасимой популярности и актуальности великой классики.

Исполнители

  • Ольга Котлярова — лауреат международных конкурсов, орган
  • Фортепианный дуэт "Duo Élan": Мария Ковалевская и Наталья Максимова

Программа концерта

  • И.С. Бах
  • А. Вивальди
  • Х. Циммер
  • Л. Эйнауди

Не упустите шанс погрузиться в мир классической музыки и насладиться исполнением произведений, которые продолжают вдохновлять поколение за поколением.

В других городах
Октябрь
6 октября понедельник
21:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 1000 ₽

