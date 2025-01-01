Меню
Собрание шедевров в Петрикирхе. Орган — оркестр
Собрание шедевров в Петрикирхе. Орган — оркестр

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Магия музыки: секрет органа. Концерт в лютеранской церкви

Как музыка становится популярной? В чём секрет её привлекательности для музыкантов и аудитории? Все произведения, включённые в этот концерт, объединяет одно: исключительный композиторский дар их авторов. Именно в этом, на наш взгляд, заключается главный секрет непреходящей востребованности и актуальности знаменитых сочинений.

Вечная красота музыкального искусства

Уникальные произведения, представленные на концерте, охватывают разнообразные стили, от классики до современных направлений. В удивительной атмосфере вы сможете насладиться не только прекрасной музыкой, но и погружением в мир творчества великих композиторов.

Приглашение к встрече с искусством

Мы приглашаем вас на это музыкальное событие, где каждый аккорд и мелодия подарят вам необыкновенные ощущения. Позвольте себе заняться исследованием музыкальных шедевров и стать частью вечного и неизменно прекрасного!

Октябрь
19 октября воскресенье
15:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 1000 ₽

