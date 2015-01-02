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Соборяне
Билеты от 1500₽
Киноафиша Соборяне

Спектакль Соборяне

Постановка
Театр Гоголя 12+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Погружение в тайну «русской души» через архетипические образы

Режиссер Полина Агуреева с театральной командой представляет уникальную адаптацию романа Н. С. Лескова «Соборяне» – произведения, в котором переплетаются различные человеческие типы и отражаются философские размышления о смысле жизни, истине и лжи, добродетели и грехе. Лесков, обращаясь к древнерусской литературе, создает многослойную картину, которая продолжает быть актуальной и в наши дни. Спектакль на основе этого романа раскрывает философские вопросы, которые беспокоят общество и сегодня, такие как либерализм, связь прошлого и настоящего, вера и духовность.

Мозаичность и глубина русского менталитета

Постановка сохраняет структуру романа, построенную по принципу матрешки, где каждая сцена — как отдельный элемент, создающий целостную картину. Агуреева и её команда стремятся передать колорит, противоречивость и трагикомичность русской жизни, создавая атмосферу, которая напоминает собор, наполненный «блаженными» – людьми, ищущими спасение.

Современность Лескова и сцена с оркестром

Одной из особенностей спектакля является взаимодействие с живой музыкой, созданной композитором Валерием Вороновым, которая добавляет современное звучание и эмоции в глубоко русскую ткань произведения. Интеграция оркестра и текста делает спектакль уникальным, ведь музыка помогает подчеркнуть философские и моральные вопросы, заложенные Лесковым, и создает пространство для размышлений о русской идентичности и вере.

Режиссер
Полина Агуреева
Полина Агуреева
В ролях
Полина Агуреева
Полина Агуреева
Илья Шакунов
Илья Шакунов
Максим Литовченко
Максим Литовченко
Алексей Вертков
Алексей Вертков
Дмитрий Высоцкий
Дмитрий Высоцкий

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 октября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1500 ₽

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