Спектакль Собор Парижской Богоматери

Балет «Собор Парижской Богоматери» от Донбасс Оперы

Донбасс Опера радостно анонсирует постановку балета «Собор Парижской Богоматери», созданного на основе знаменитого романа Виктора Гюго. Этот балет будет столь же эмоциональным и глубоким, как и оригинальное произведение.

Либретто и музыка

Либретто для данного спектакля написала Ирина Гринь, концертмейстер балета театра. В музыкальном сопровождении Донбасс Опера придерживается канонической версии, которая была написана композитором Цезарем Пуни в середине XVIII века. С момента создания музыки спектакль пережил множество интерпретаций, включая вариации, где балетмейстер Жюль Перро ввел счастливый финал для главных героев — Эсмеральды и Феба.

Сюжет

Действие разворачивается в Париже 1482 года. На фоне яркой общественной жизни и быта Франции того времени показана многогранная любовная линия. Каждый герой испытывает свои чувства по-своему, и коварные страсти порождают трагедию и разрушение. В этом вихре эмоций центром событий становится величественный Собор Парижской Богоматери, который становится безмолвным свидетелем всех страстей и конфликтов.

