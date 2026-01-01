Спектакль Собор Парижской Богоматери

Балет "Собор Парижской Богоматери" в Сочи

Донецкий театр оперы и балета Зимний театр Сочи готовит к премьере спектакль, основанный на знаменитом романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Постановка включает либретто Ирины Гринь и музыку, соблюдающую каноническую версию композитора Цезаря Пуни.

В театральной интерпретации мы увидим переплетение любовных линий и трагических событий, разворачивающихся на фоне общественной жизни Франции XII века. История пропитана безудержной страстью, местью и коварством, что в итоге приводит к разрушению судеб многих героев. А величественный собор становится безмолвным свидетелем всех этих драматических событий.

О трагедии любви

В романе «Собор Парижской Богоматери» показаны различные грани любви: от созидательных до разрушительных. Каждому герою свойственен уникальный подход к чувствам, находящимся по ту сторону норм. Эта сложная палитра эмоций приводит к многочисленным трагедиям и изменённым судьбам, создавая яркую атмосферу на сцене.

Музыкальное наследие

Музыка Цезаря Пуни, написанная в середине XVIII века, обрела множество интерпретаций с тех пор. Интересно, что в некоторых версиях балета, таких как «Эсмеральда», были прописаны более счастливые финалы, что отличается от оригинального мрачного сюжета Гюго. В донецком спектакле создатели решили придерживаться классического подхода, предложенного Пуни.

Балет "Собор Парижской Богоматери" станет настоящим подарком для поклонников классической литературы и балетного искусства с глубокими сюжетами. Не упустите возможность пережить уникальные моменты, полномочные страсти и трагедии на сцене.