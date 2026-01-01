Собор и свечи «Самая красивая музыка о любви»

Самая красивая музыка о любви. Концерт в Петрикирхе

Под величественным сводом Собора Петрикирхе прозвучит программа, созданная для того, чтобы напомнить – любовь это главное. Струнный квартет исполнит самую красивую, кинематографичную и известную музыку о любви, а фоном станет мерцание свечей и темнота главного зала старинной церкви.

Зрителей ожидает романтичная музыка из знаменитых фильмов, таких как Титаник, Завтрак у Тиффани, Амели, Ла-Ла Ленд, Грязные танцы, Телохранитель и многих других. Музыка, написанная известными композиторами современности – Хансом Циммером, Яном Тирсеном и Джастином Гурвицем, станет напоминанием о самых искренних эмоциях: яркие страсти, слезы и первые поцелуи.

Эти песни формировали наше представление о любви – наивное, «киношное», возможно, даже глупое, но в этом и заключалась их красота. Зрители смогут насладиться хитовыми композициями, которые невозможно забыть. Представьте Every Breath You Take Стинга, звучащий в пространстве каменных стен под дрожание пламени свечей, или Don't Speak с виолончелью, уходящей под самый купол.

Концерт «Самая красивая музыка о любви» – это уникальная возможность подарить незабываемые моменты любимому человеку и себе. Это встреча с чувствами, которые мы берегли, скрывали и о которых говорили долгими вечерами с телефонной трубкой в руке. Это мечта о том, чтобы вернуть и испытать снова.

Исполнители

В концерте примет участие Ауэр-квартет – лауреаты Третьего Всероссийского музыкального конкурса. Они являются постоянными участниками международных фестивалей, таких как Петербургская музыкальная весна, Скрипка на Невском, Классика. Этно. Джаз и многих других. Коллектив также часто выступает в Малой зале филармонии им. М.И. Глинки, Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга и Большом концертном зале Октябрьский.