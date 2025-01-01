Собор и свечи. Рок-хиты и Новогодние мелодии на рояле

Музыкальное путешествие с Маргаритой Вагановой

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) — это уникальное культурное пространство, расположенное в самом сердце Санкт-Петербурга. В XVIII веке здесь находился голландский квартал, а историческое здание занимала Голландская реформатская церковь с роскошным органом Walcker, который сейчас можно услышать в Капелле Санкт-Петербурга.

Сегодня в великолепной ротонде функционирует исторический голландский орган 1910 года работы мастера Марта Вермейлена, который был привезён из Нидерландов в 2020 году. В этом уютном пространстве пианистка-виртуоз Маргарита Ваганова предложит зрителям незабываемое музыкальное шоу, наполняющее пространство вечера мерцанием свечей.

Программа концерта

В программе концерта звучат хиты рок-музыки и популярные саундтреки к фильмам. Посетители смогут насладиться топовыми композициями таких легендарных групп, как Beatles, Nirvana и Rammstein, а также популярной музыкой из кинематографа.

Список произведений

Scorpions - Maybe I, Maybe You

The Beatles - Yesterday, Let It Be, And I Love Her

The Doors - Riders on the Storm

Aerosmith - Dream On

Nirvana - Smells Like Teen Spirit

Guns N' Roses - Sweet Child O' Mine

Cranberries - Zombie

Lim Bizkit - Behind Blue Eyes

Linkin Park - Numb

Rammstein - Mein Herz Brennt

Queen - Show Must Go On, We Are the Champions

Музыка из фильмов

Один дома

Гарри Поттер

Игрушка

Беглецы

Aнастасия

Исполнитель: Маргарита Ваганова, рояль. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категории зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в музыкальные миры вместе с виртуозом!