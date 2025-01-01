Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Собор и свечи. Рок-хиты и Новогодние мелодии на рояле
Киноафиша Собор и свечи. Рок-хиты и Новогодние мелодии на рояле

Собор и свечи. Рок-хиты и Новогодние мелодии на рояле

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальное путешествие с Маргаритой Вагановой

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) — это уникальное культурное пространство, расположенное в самом сердце Санкт-Петербурга. В XVIII веке здесь находился голландский квартал, а историческое здание занимала Голландская реформатская церковь с роскошным органом Walcker, который сейчас можно услышать в Капелле Санкт-Петербурга.

Сегодня в великолепной ротонде функционирует исторический голландский орган 1910 года работы мастера Марта Вермейлена, который был привезён из Нидерландов в 2020 году. В этом уютном пространстве пианистка-виртуоз Маргарита Ваганова предложит зрителям незабываемое музыкальное шоу, наполняющее пространство вечера мерцанием свечей.

Программа концерта

В программе концерта звучат хиты рок-музыки и популярные саундтреки к фильмам. Посетители смогут насладиться топовыми композициями таких легендарных групп, как Beatles, Nirvana и Rammstein, а также популярной музыкой из кинематографа.

Список произведений

  • Scorpions - Maybe I, Maybe You
  • The Beatles - Yesterday, Let It Be, And I Love Her
  • The Doors - Riders on the Storm
  • Aerosmith - Dream On
  • Nirvana - Smells Like Teen Spirit
  • Guns N' Roses - Sweet Child O' Mine
  • Cranberries - Zombie
  • Lim Bizkit - Behind Blue Eyes
  • Linkin Park - Numb
  • Rammstein - Mein Herz Brennt
  • Queen - Show Must Go On, We Are the Champions

Музыка из фильмов

  • Один дома
  • Гарри Поттер
  • Игрушка
  • Беглецы
  • Aнастасия

Исполнитель: Маргарита Ваганова, рояль. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категории зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в музыкальные миры вместе с виртуозом!

Купить билет на концерт Собор и свечи. Рок-хиты и Новогодние мелодии на рояле

Помощь с билетами
В других городах
Январь
5 января понедельник
19:00
Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского Санкт-Петербург, Невский просп., 20
от 1600 ₽

В ближайшие дни

ВИА Пролетарское Танго
16+
Эстрада
ВИА Пролетарское Танго
4 января в 20:00 Космонавт
от 1800 ₽
Органный концерт. Киномузыка при свечах
6+
Классическая музыка
Органный концерт. Киномузыка при свечах
30 декабря в 20:00 Дом журналиста
от 799 ₽
Комедия VS Таро
18+
Юмор
Комедия VS Таро
1 марта в 18:00 Квартира 8
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше