Собор и свечи: неоклассика
Собор и свечи: неоклассика

6+
Возраст 6+

О концерте

Величие классической музыки в Петрикирхе

В одном из красивейших старинных соборов города зрители смогут насладиться величественной музыкой современных неоклассиков. В рамках уникального концерта произведения Ханса Циммера, Людовико Эйнауди и Филипа Гласса прозвучат в исполнении рояля и органа. Это невероятное сочетание инструментов раскроет известные композиции с совершенно новой стороны, а величественные стены собора создадут потрясающий акустический фон.

О композиторах

Людовико Эйнауди – итальянский композитор и пианист, один из ярчайших представителей неоклассической музыки. Его музыка, отличающаяся медитативностью и минимализмом, покорила сердца слушателей благодаря композиции «Experience», ставшей всемирным хитом. Эйнауди также известен своим творением к фильму «1+1».

Ханс Циммер, пожалуй, самый известный мастер современной неоклассики, давно завоевал признание благодаря своим работам в кино. Его музыка звучит в таких шедеврах, как «Король Лев» и «Интерстеллар», а также в сотнях других фильмов, произвевших большое впечатление на зрителей по всему миру.

Филип Гласс – один из наиболее влиятельных музыкантов второй половины XX века. Три номинации на премию «Оскар» и множество опер, симфоний и концертов сделали его известным композитором, автором музыки к фильмам «Шоу Трумана», «Тайное окно» и «Иллюзионист».

Исполнители

Станислав Чигадаев – пианист, лауреат престижных международных конкурсов, таких как конкурс им. Б. Сметаны в Чехии и Stockholm International Competition в Швеции. Сотрудничал с такими звёздами, как Андреа Бочелли и Найджел Кеннеди. Один из самых популярных пианистов города.

Ольга Котлярова – орган. Она стала многократным лауреатом музыкальных конкурсов и выступала на значимых площадках, таких как Концертгебау в Амстердаме и Мариинский театр в Санкт-Петербурге.

Приглашаем вас на этот вечер классической музыки, где преобладают талантливые музыканты, потрясающие композиторы и великолепная акустика старинного собора. Обещаем – вам неведомые мурашки!

Март
22 марта воскресенье
22:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 1300 ₽

Фотографии

