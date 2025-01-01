Меню
Собираем всех друзей. Бах, Моцарт, Шопен, Лист, Чайковский

Музыкальный экспресс: Праздничный концерт в Санкт-Петербурге

Приглашаем петербуржцев на очередной концерт под эгидой художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Эти концерты – новое слово в концертной практике Петербурга. Как на музыкальном экспрессе, вы промчитесь через калейдоскоп стран, эпох и стилей, за один вечер узнав больше, чем за целый филармонический абонемент.

В преддверии Нового года в праздничном окружении представляем уникальную концертную программу, в которой собраны творения музыкальных гениев всех времен и народов. Зрителей ждут как вокальные, так и инструментальные сочинения, охватывающие:

  • Барокко Баха
  • Классицизм Моцарта
  • Романтизм Шопена, Листа и Чайковского

Лучшие сочинения классической музыки за один вечер! Исполнительский состав представляют лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга.

  • Иоганн Себастьян Бах
  • Вольфганг Амадей Моцарт
  • Фредерик Шопен
  • Ференц Лист
  • Пётр Ильи̌ч Чайковский

Обратите внимание: возможны незначительные изменения в программе. Продолжительность концерта – 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет.

Декабрь
30 декабря вторник
19:00
Концертный зал духовой академии Воронцова Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 1/44
от 1000 ₽

