Собираем всех друзей. Бах, Моцарт, Шопен, Лист, Чайковский

Музыкальный экспресс: Праздничный концерт в Санкт-Петербурге

Приглашаем петербуржцев на очередной концерт под эгидой художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Эти концерты – новое слово в концертной практике Петербурга. Как на музыкальном экспрессе, вы промчитесь через калейдоскоп стран, эпох и стилей, за один вечер узнав больше, чем за целый филармонический абонемент.

Праздничная программа

В преддверии Нового года в праздничном окружении представляем уникальную концертную программу, в которой собраны творения музыкальных гениев всех времен и народов. Зрителей ждут как вокальные, так и инструментальные сочинения, охватывающие:

Барокко Баха

Классицизм Моцарта

Романтизм Шопена, Листа и Чайковского

Лучшие сочинения классической музыки за один вечер! Исполнительский состав представляют лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга.

Детали концерта

В программе:

Иоганн Себастьян Бах

Вольфганг Амадей Моцарт

Фредерик Шопен

Ференц Лист

Пётр Ильи̌ч Чайковский

Обратите внимание: возможны незначительные изменения в программе. Продолжительность концерта – 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет.