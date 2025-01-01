Спектакль Собеседование в пророки

Поэтическое представление «Собеседование в пророки»: поэзия на грани искусственного интеллекта

Сложно представить, сколько людей хотя бы раз задумывались о значении слова «пророк» в нашем современном мире, полном нейросетей и лайков. Поэтическое представление «Собеседование в пророки» предлагает зрителям уникальную возможность стать свидетелями, а иногда и участниками необычного испытания.

Испытание поэтов

В этом эксперименте трое современных поэтов проходят собеседование у таинственного Голоса. Вопросы, которые они слышат, словно исходят из бездны, и их ответы приходят в форме стихов. Каждый герой сопоставляет свои строки с известными словами Маяковского, Есенина, Ахматовой и Бродского.

Диалог поэзии и технологий

Интересно, что в процессе общения оказывается, что поэзия прошлого не потеряла своей актуальности. Она дышит сегодняшним воздухом, говорит на нашем языке и вступает в диалог с искусственным интеллектом так же, как это делал бы любой чат-бот. Это делает спектакль особенно актуальным и стимулирует размышления о роли поэзии в наше время.

Не упустите возможность погрузиться в мир, где пересекаются естество слова и современная цифровая реальность. «Собеседование в пророки» обещает быть глубоким, провокационным и запоминающимся событием для всех любителей поэзии и театра.