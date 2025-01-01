Спектакль Собаки

Драматическая повесть о верности и предательстве на сцене ТЮЗа Брянцева

Спектакль по мотивам знаменитой повести «До свидания, овраг» приглашает зрителей в необычный мир, где главные герои — бездомные собаки. Написанная в 1979 году, эта трогательная история переведена на многие языки и неоднократно инсценирована — от спектаклей и мюзиклов до анимационных фильмов и радиопостановок. В новом прочтении спектакль оживит на сцене пустырь, где обитают собаки с их судьбами, мечтами и потерями.

Сюжет и герои

История повествует о жизни бездомных животных, вынужденных сбиваться в стаю, чтобы выжить. Каждая собака в этой стае — со своей судьбой, характером и стремлениями. Одни, озлобленные на мир, мечтают о мести, другие смирились с бродячей жизнью, а третьи всё ещё надеются найти своего Человека — того, кому можно довериться, кого можно любить и кому служить.

Темы верности и предательства, доброты и отчуждения здесь обретут форму, понятную и детям, и взрослым. Ведь, как говорит режиссёр, это не просто история про собак, это притча о людях — о тех, кто ищет любви, о том, как важно не терять надежду и стремиться к лучшему.

Режиссёрский подход

Постановку создал Георгий Цнобиладзе — выпускник СПбГАТИ (курс Льва Додина), известный своими работами для юных зрителей по всей России. Его спектакли не раз становились участниками и лауреатами театральных фестивалей, отличаясь вниманием к сложным темам и тонкостью подачи. Ассистентами режиссёра выступают Анна Агапова и Александр Владимиров.

«Собаки» — это спектакль о сострадании, верности и тепле, которых порой так не хватает всем нам. Спектакль станет важным событием как для детей, так и для их родителей, напоминающим о том, что любовь и доброта — главные ценности в жизни.