Спектакль Собаки

Загадочный мир вольных собак: спектакль по мотивам повести «До свидания, овраг!»

На окраине города, в овраге, обитают вольные псы с их уникальными историями и судьбами. Эти гордые, добрые и верные создания сталкиваются с безразличием и предательством со стороны людей. Но, несмотря на все испытания, собаки продолжают верить в существование волшебной дверцы, за которой скрывается истинное счастье.

Ночью, утопая в нежных запахах неба, темноты и лунного света, они переживают свои мечты и надежды. Днем собаки испытывают радости и горести простого бытия, мечтая о встрече со своим Человеком. Однако никто из них не догадывается, чем обернется эта встреча – счастьем, покоем или трагедией.

Награды спектакля

Спектакль был отмечен высокими наградами:

Специальная премия жюри за лучший спектакль для подростков на профессиональной театральной премии «Парадиз» (2025 год, Новосибирск).

Диплом «100 лучших спектаклей сезона 2023–2024» Российской Национальной театральной Премии и Фестиваля-конкурса «Золотая Маска» (2025 год).

Не упустите шанс увидеть этот волнующий спектакль, который затрагивает важные темы дружбы, преданности и поиска своего места в мире.