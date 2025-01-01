Меню
Собаки
Киноафиша Собаки

Спектакль Собаки

Постановка
Глобус 12+
Возраст 12+

О спектакле

Загадочный мир вольных собак: спектакль по мотивам повести «До свидания, овраг!»

На окраине города, в овраге, обитают вольные псы с их уникальными историями и судьбами. Эти гордые, добрые и верные создания сталкиваются с безразличием и предательством со стороны людей. Но, несмотря на все испытания, собаки продолжают верить в существование волшебной дверцы, за которой скрывается истинное счастье.

Ночью, утопая в нежных запахах неба, темноты и лунного света, они переживают свои мечты и надежды. Днем собаки испытывают радости и горести простого бытия, мечтая о встрече со своим Человеком. Однако никто из них не догадывается, чем обернется эта встреча – счастьем, покоем или трагедией.

Награды спектакля

Спектакль был отмечен высокими наградами:

  • Специальная премия жюри за лучший спектакль для подростков на профессиональной театральной премии «Парадиз» (2025 год, Новосибирск).
  • Диплом «100 лучших спектаклей сезона 2023–2024» Российской Национальной театральной Премии и Фестиваля-конкурса «Золотая Маска» (2025 год).

Не упустите шанс увидеть этот волнующий спектакль, который затрагивает важные темы дружбы, преданности и поиска своего места в мире.

Декабрь
Январь
Февраль
18 декабря четверг
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 700 ₽
22 января четверг
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 700 ₽
11 февраля среда
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 700 ₽

