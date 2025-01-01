Спектакль Собаки

На окраине города, в овраге, обитают вольные псы с их уникальными историями и судьбами. Эти гордые, добрые и верные создания сталкиваются с безразличием и предательством со стороны людей. Но, несмотря на все испытания, собаки продолжают верить в существование волшебной дверцы, за которой скрывается истинное счастье.
Ночью, утопая в нежных запахах неба, темноты и лунного света, они переживают свои мечты и надежды. Днем собаки испытывают радости и горести простого бытия, мечтая о встрече со своим Человеком. Однако никто из них не догадывается, чем обернется эта встреча – счастьем, покоем или трагедией.
Спектакль был отмечен высокими наградами:
Не упустите шанс увидеть этот волнующий спектакль, который затрагивает важные темы дружбы, преданности и поиска своего места в мире.