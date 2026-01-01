Оповещения от Киноафиши
Собаки Табака
Билеты от 1600₽
Киноафиша Собаки Табака

Собаки Табака

16+
Возраст 16+
Билеты от 1600₽

О концерте

Большой концерт легенд московской индустриальной сцены, приуроченный к 30-летию группы.

Купить билет на концерт Собаки Табака

Помощь с билетами
Март
14 марта суббота
19:30
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
от 1600 ₽

