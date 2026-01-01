Оповещения от Киноафиши
О концерте
Билеты от 1600₽
Собаки Табака
16+
рок
Возраст
16+
Билеты от 1600₽
О концерте
Большой концерт легенд московской индустриальной сцены, приуроченный к 30-летию группы.
Купить билет на концерт Собаки Табака
Март
14 марта
суббота
19:30
Eclipse
Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
Купить билеты
от 1600 ₽
В ближайшие дни
18+
Блюз
Петрович & The Hot Rod Band
20 марта в 20:00
Ритм-блюз
Билеты
18+
Юмор
Big Stand Up
22 марта в 19:00
Standup Club на Трубной
от 900 ₽
0+
Фолк
Кто сказал «дзынь»? Народное веселье –балалайка, домра, гусли и ложки
16 мая в 13:00
Концертный зал «Зарядье»
Билеты
