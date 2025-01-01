Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
#СобакеXIX Stand Up Nsk. Best! Спецвыпуск!
Киноафиша #СобакеXIX Stand Up Nsk. Best! Спецвыпуск!

#СобакеXIX Stand Up Nsk. Best! Спецвыпуск!

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Праздничный Специкл: Stand Up Nsk в «Бродячей Собаке»

Дорогие театральные зрители! Приглашаем вас отпраздновать День рождения легендарной сцены «Бродячей Собаки». В этот знаменательный день мы подготовили для вас особый выпуск Stand Up Nsk, который станет настоящим подарком для любителей хорошего юмора!

Что вас ждет?

В программе мероприятия – только лучшие комики, которые подарят вам море смеха и положительных эмоций. Ожидайте самые смешные шутки и капельку праздничного безумия, которая сделает ваш вечер незабываемым.

Почему «Бродячая Собака»?

Театр «Бродячая Собака» славится своей атмосферой и уникальными постановками. Он стал настоящей площадкой для творческих экспериментов и самовыражения талантливых артистов. Участвуя в праздновании, вы становитесь частью этой яркой театральной истории.

Подарите себе вечер смеха!

Не упустите возможность провести вечер в компании лучших комиков. Это идеальная возможность отдохнуть, зарядиться позитивом и насладиться искусством стенд-апа. Будьте с нами в этот особенный день! Мы ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 17 августа
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
20:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

18+
Юмор
Стендап вечер
26 сентября в 20:00 Standup Room
от 800 ₽
Stand Up по-женски
18+
Юмор
Stand Up по-женски
15 августа в 20:30 Сплетни by Anna Asti
от 1200 ₽
Стендап-шоу «Пишем шутки» Live
18+
Юмор
Стендап-шоу «Пишем шутки» Live
10 августа в 18:00 Standup Room
от 400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше