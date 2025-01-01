Меню
Собака
Билеты от 1000₽
Киноафиша Собака

Спектакль Собака

12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Трогательный спектакль по мотивам Нодара Думбадзе в Музее Щепкина

Спектакль, основанный на одноименном рассказе Нодара Думбадзе, погружает зрителей в мир воспоминаний главного героя — Гогита. Вернувшись в родной дом, он начинает вспоминать детство и общение с дедом в годы Великой Отечественной войны.

Сентиментальная история о жизни и любви

Вся история пропитана трогательной сентиментальностью и безграничной любовью к жизни. Гогит, благодаря мудрости своего деда, осознает ценность правильных основ, которые были заложены в его детстве. Эти жизненные уроки становятся центральной темой спектакля.

Уникальное исполнение

На сцене роль Гогита исполняет талантливый актер Алексей Полтавский. Его игра полна живых образов, которые стали возможны благодаря знакомству с жителями отдаленной горной деревушки в Грузии, где происходят описываемые события. Актер удачно передает эмоциональный спектр персонажа, что добавляет глубины и правдоподобия.

Творческий коллектив

Режиссером-постановщиком и художником-сценографом выступает заслуженная артистка РФ Евдокия Германова. Ее профессионализм и творческий подход обеспечивают высокое качество спектакля, позволяя зрителям погрузиться в атмосферу спектакля с первых минут.

Этот спектакль станет настоящим подарком для всех любителей театра и ценителей глубоких человеческих историй.

Режиссер
Евдокия Германова
В ролях
Алексей Полтавский

Купить билет на спектакль

Расписание

13 сентября
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
17:00 от 1000 ₽

