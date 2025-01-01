Спектакль Собака на сене

Яркий и смешной мюзикл по мотивам знаменитой комедии Лопе де Вега

В спектакле, полном музыки и юмора, любовные интриги и забавные переполохи разворачиваются в замке графини де Бельфлор. Молодая вдова Диана, оплакивая смерть мужа, обнаруживает, что ее слуги ночами встречаются с возлюбленными. Особенно её возмущает влюбленность её секретаря Теодоро в служанку Марселу. Ситуация накаляется, когда граф Федерико и маркиз Рикардо, претендующие на руку Дианы, решают избавиться от Теодоро, а сам он, в свою очередь, решает покинуть Неаполь.

В центре внимания — любовь и ревность

Комедия переполнена комичными моментами, где любовь и страсть сталкиваются с человеческими слабостями и недоразумениями. В спектакле будут не только слова, но и зрелищная музыка, которую специально написал композитор Григорий Ауэрбах. В костюмах, придуманных Андреем Климовым, герои предстоят перед зрителями в нарядах от кутюр, а хореография Филиппа Черкасова добавляет лёгкости и иронии.

Звезды спектакля

Роли исполняют известные актеры: Диану играет Анастасия Макеева, Теодоро — Валентин Садики, а Марселу — Ирина Громцева. Приятной атмосферой спектакль наполнен благодаря умелой игре актеров и удивительным костюмам, которые подчеркивают ироничный стиль постановки.