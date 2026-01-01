Собака на сене
Постановка Нижегородского Камерного театра оперы и музыкальной комедии им. В.Т. Степанова 12+
Режиссер Сергей Миндрин
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
О спектакле

Спектакль «Собака на сене» в Театре им. Вахтангова

Камерный театр оперы и музыкальной комедии им. В.Т. Степанова представляет спектакль по пьесе Лопе де Веги «Собака на сене», который станет настоящим событием сезона 2024-2025. Либретто для спектакля написано Михаилом Донским в соавторстве с Анатолием Борисовым.

Знакомый сюжет

Сюжет знаком многим благодаря классике советского кинематографа. Он рассказывает о знатной испанской аристократке, влюбившейся в своего секретаря. Эта лирическая музыкальная комедия погружает зрителей в мир эмоций и страстей, типичных для творчества Лопе де Веги.

Великое искусство

Лопе де Вега — один из самых значимых испанских драматургов, сопоставимый с Шекспиром и Чеховым. Он написал более двух тысяч пьес и стал одним из ярчайших представителей эпохи Ренессанса. Его жизнь была полна событий, а его творчество насыщено страстями, что делает спектакли по его пьесам особенно живыми и актуальными.

Темы любви и страсти

Под ярким сюжетом скрываются глубокие размышления о любви — как о величайшем счастье и тяжёлом испытании. Лопе де Вега ставит перед зрителем вопросы: возможно ли усмирить свою любовь ради другого чувства? Как родовая честь может повлиять на страсть? На эти вопросы и предстоит найти ответ во время спектакля.

Приглашение к диалогу

Завораживающее действие спектакля ставит перед зрителями возможность разделить или оспорить мысли и чувства героев. Любовь в спектакле уравнивает социальные классы, забываются предвзятости, и каждый имеет право на свою правду. Не пропустите шанс увидеть эту замечательную историю на сцене!

