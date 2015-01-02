Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Собака на сене
Билеты от 500₽
Киноафиша Собака на сене

Спектакль Собака на сене

16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О спектакле

Спектакль в постановке института имени Бориса Щукина

Спектакль «Собака на сене» в постановке Театрального института имени Бориса Щукина — это динамичная комедия, написанная испанским гением Лопе де Вега более четырехсот лет назад. Она по-прежнему актуальна и способна тронуть сердца зрителей каждой линии и эмоцией.

О сюжете

Главные герои — графиня Диана и ее секретарь Теодоро, которые оказываются в водовороте любви, ревности и тщеславия. На фоне сословных барьеров возникают интриги, слёзы и страсти, напоминающие о тёмном грузинском вине. События развиваются быстро, и, к счастью, на помощь влюблённым приходит верный слуга Тристан.

Спектакль предлагает глубокий и серьёзный разговор о любви, приправленный иронии и лёгкостью, которые делают его увлекательным для восприятия. Здесь вы найдете объяснения чувств, амбиции, мечты и, конечно, нежное величие самой Любви, не знающей границ.

Музыкальное оформление

Нежная музыка композитора Геннадия Гладкова создает незабываемую атмосферу на сцене, подчеркивая каждую эмоцию и движение персонажей.

Состав исполнителей

  • Диана, графиня де Бельфлор — Анастасия Карташева
  • Теодоро, ее секретарь — Григорий Загоскин
  • Тристан, лакей — Иван Назаров
  • Марсела — София Огородник
  • Доротея, служанка Дианы — Алиса Моисеева
  • Анарда, служанка Дианы — Агата Мельникова
  • Отавьо, ее мажордом — Алексей Ожиганов
  • Фабьо, ее слуга — Макар Можейко
  • Граф Федерико — Захар Шиловский / Михаил Рупаков
  • Маркиз Рикардо — Андрей Гетта
  • Граф Лудовико — Арсений Денисов
  • Леонидо, слуга графа Федерико — Михаил Рупаков / Захар Шиловский
  • Сельо, слуга Маркиза Рикардо — Илья Крупенин
  • Камило, слуга графа Лудовико — Никита Константинов

Техническое обеспечение

Хореограф: И. Филиппова. Музыкальный руководитель: И. Мустафина. Звук: Т. Павленко, С. Петров. Художник по свету: М. Тымчик. Художник по костюмам: С. Мирошниченко. Художники по гриму: Е. Морошан, П. Родионова. Художник: С. Новоявчев.

Не упустите возможность насладиться классикой на сцене!

Купить билет на спектакль Собака на сене

Помощь с билетами
Март
18 марта среда
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 500 ₽

В ближайшие дни

Охота на мужчин
16+
Комедия
Охота на мужчин
8 марта в 15:00 Театр Эстрады
от 1500 ₽
Кошкин дом
0+
Детский
Кошкин дом
16 мая в 11:00 Поколение
от 1000 ₽
Бесприданница
12+
Драма
Бесприданница
27 апреля в 19:00 Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена
от 10000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше