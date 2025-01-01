Спектакль Собака на сене

Искрометная комедия «Собака на сене» в новом исполнении

Режиссер Ксения Роменкова представляет свежий взгляд на знаменитую «комедию плаща и шпаги» Лопе де Вега. В её интерпретации классический сюжет о капризной молодой графине Диане, влюбляющейся в своего секретаря, но не желающей признаваться в этом, превращается в искрометную комедию положений.

Забавные перипетии и остроумные диалоги

«Собака на сене» — это вихрь изящных шуток, остроумных диалогов и заразительной энергии актерского ансамбля. Вечная история о любви, ревности и сословных предрассудках с новой стороны показывает, как мы сами иногда становимся «собаками на сене», не позволяя себе быть счастливыми.

Ожидайте удивительных поворотов сюжета

Зрителей ждут уморительные недоразумения, блистательные дуэли на словах и шпагах, а также внезапная развязка, которая всех примирит. Эта искрометная комедия порадует любителей театра и всех, кто ценит легкий и неформальный подход к классике!