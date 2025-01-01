Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Собака на сене
Билеты от 1500₽
Киноафиша Собака на сене

Спектакль Собака на сене

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Искрометная комедия «Собака на сене» в новом исполнении

Режиссер Ксения Роменкова представляет свежий взгляд на знаменитую «комедию плаща и шпаги» Лопе де Вега. В её интерпретации классический сюжет о капризной молодой графине Диане, влюбляющейся в своего секретаря, но не желающей признаваться в этом, превращается в искрометную комедию положений.

Забавные перипетии и остроумные диалоги

«Собака на сене» — это вихрь изящных шуток, остроумных диалогов и заразительной энергии актерского ансамбля. Вечная история о любви, ревности и сословных предрассудках с новой стороны показывает, как мы сами иногда становимся «собаками на сене», не позволяя себе быть счастливыми.

Ожидайте удивительных поворотов сюжета

Зрителей ждут уморительные недоразумения, блистательные дуэли на словах и шпагах, а также внезапная развязка, которая всех примирит. Эта искрометная комедия порадует любителей театра и всех, кто ценит легкий и неформальный подход к классике!

Купить билет на спектакль Собака на сене

Помощь с билетами
Декабрь
31 декабря среда
18:00
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Амадей
16+
Драма
Амадей
28 октября в 19:00 Театр им. Вахтангова
от 5000 ₽
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»
16+
Перформанс Иммерсивный
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»
21 ноября в 17:30 Националь
от 6300 ₽
12+
Сертификат
26 сентября в 12:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше