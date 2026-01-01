Оповещения от Киноафиши
Собака, которая не умела лаять
Киноафиша Собака, которая не умела лаять

Спектакль Собака, которая не умела лаять

Постановка
Красноярский театр кукол 0+
Возраст 0+

О спектакле

Сказка Дж. Родари «Собака, которая не умела лаять» в Красноярском театре кукол

Труппа КГАУК «Красноярский театр кукол» представляет новую постановку от режиссера и художника Сергея Иванникова. Он стал дважды лауреатом премии «Золотая маска» и уже успел удивить зрителей театра такими спектаклями, как «Зайку бросила хозяйка», «Золотой цыпленок», «Как Лиса Медведя обманывала» и многие другие.

В основе нового спектакля — сказка Дж. Родари «Собака, которая не умела лаять», входящая в сборник «Сказки, у которых три конца». Эта увлекательная история посвящена поиску друга, который поможет герою обрести свое предназначение и смысл жизни.

О постановке

Сергей Иванников не только разрабатывает эскизы к спектаклю, но и использует итальянские народные мелодии в качестве музыкального оформления. Подобные элементы создадут уникальную атмосферу и привлекут внимание как детей, так и взрослых. Спектакль понравится тем, кто ценит поучительные истории и оригинальные кукольные постановки.

Поучительный смысл

Как и любая хорошая сказка, наш новый спектакль несет в себе важный посыл о том, насколько важно найти хорошего друга, который поможет обрести «свой голос», свое предназначение и смысл жизни. Это гораздо важнее, чем стать звездой цирка или ежедневно получать миску с едой.

Апрель
24 апреля пятница
19:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
25 апреля суббота
11:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
13:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
15:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽

