Собачка
Киноафиша Собачка

Спектакль Собачка

0+
Режиссер Юрий Устюгов
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль для малышей

Эта сказка создана для самых маленьких зрителей. Поэтому все, что в ней происходит, — очень серьезно и увлекательно.

Приключения с Энди

Вместе с собачкой по кличке Энди малыши окажутся в мире, полном обычных, но волшебных вещей. Они увидят, как меняет свои краски осенний лес и как готовятся к зиме его обитатели. Одним животным нужно улетать в теплые края, другие готовятся к зимней спячке, а с третьими лучше не связываться.

Поиски дружбы

Никому нет дела до маленькой собачки, но умный и романтичный Энди мечтает о компании. Ему снятся чудесные сны, и ему так хочется с кем-нибудь поиграть. Найдет ли он для себя подходящую компанию?

Формат спектакля

Спектакль выполнен в формате «Театр на подушке», который объединяет элементы классического и теневого кукольного театра. Он подарит вам и вашему ребенку незабываемые впечатления от сценического искусства!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Бродячая собачка Санкт-Петербург, просп. Стачек, 59
11:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Бродячая собачка Санкт-Петербург, просп. Стачек, 59
17:00 от 600 ₽

