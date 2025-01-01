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Собачье сердце
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Спектакль Собачье сердце

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера сезона – «Собачье сердце» с Виктором Логиновым

Встречайте новую интерпретацию культового произведения Михаила Булгакова – спектакль «Собачье сердце» в постановке режиссера Антона Корнилова. На сцене вас ждет незабываемая игра ведущих артистов московских театров и известных киноактеров, воплощающих образы знаменитых булгаковских персонажей.

История произведения Булгакова

Написанное в 1925 году, «Собачье сердце» долгое время оставалось под запретом и распространялось только в самиздате. Лишь спустя 60 лет мир увидел эту сатирическую повесть, особенно полюбившуюся благодаря одноименному фильму с Евгением Евстигнеевым. Сегодня история о превращении пса Шарика в человека вдохновляет именитых театральных режиссеров на новые прочтения, одно из которых мы представляем вашему вниманию.

Сюжет: остроумная сатира и актуальные вопросы

На сцене развернется остроумная история сложного эксперимента профессора Преображенского, благодаря которому подопытный пес Шарик превращается в человека — Полиграфа Полиграфыча Шарикова. Сенсационное открытие приносит профессору признание, но его радость оказывается недолгой: личность Шарикова обнажает болезненные вопросы общества и оставляет под сомнением саму суть человеческой природы. Булгаковская сатира и глубокие философские вопросы остаются актуальными и в современности.

Звездный состав и уникальное музыкальное оформление

В роли профессора Преображенского – Виктор Логинов, известный зрителям по фильмам и сериалу «Счастливы вместе», «Букины». Роль доктора Борменталя исполнит Дмитрий Исаев, завоевавший популярность в таких проектах, как «Бедная Настя» и «Детектив на миллион».

Музыкальное сопровождение создано композитором Ярославом Сапожинским специально для этого спектакля, усиливая драматичность и уникальную атмосферу произведения Булгакова.

Обратите внимание: в составе исполнителей возможны изменения.

Не пропустите премьеру и погружение в атмосферу булгаковской Москвы, где каждый герой — это яркий образ, а каждая сцена — сатира на человеческую природу и общество.

Режиссер
Антон Корнилов
В ролях
Виктор Логинов
Виктор Логинов
Дмитрий Исаев
Дмитрий Исаев
Алексей Степанов
Мария Сластненкова
Константин Мерзликин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 17 ноября
Рязанская филармония Рязань, Ленина, 26
19:00 от 1200 ₽
Волгоград, 8 декабря
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
19:00 от 1200 ₽

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