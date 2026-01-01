Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Собачье сердце
Билеты от 0₽
Киноафиша Собачье сердце

Спектакль Собачье сердце

Постановка
Малый театр России 12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О спектакле

Спектакль по Булгакову в Малом театре России

Приглашаем вас на спектакль «Собачье сердце», поставленный заслуженным артистом России Алексеем Дубровским. Этот проект представляет собой актуальную интерпретацию знаменитой повести Михаила Булгакова, в центре которой находится проблема взаимодействия человека и животных, а также духовные и моральные вопросы, возникающие в процессе научных экспериментов.

Режиссер утверждает, что ключевую роль в спектакле играет фраза: Вот что получается, когда исследователь вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приподымает завесу. Дубровский подчеркивает, что, несмотря на известный фильм Владимира Бортко, вышедший в 1988 году, современное восприятие произведения изменилось. Восприятие сложного времени 20-х годов перестало быть однобоким и прямолинейным. У каждого тогда была своя правда, - говорит он.

Персонажи и их противоречия

В спектакле особое внимание уделяется персонажам, и особенно Шарику, который, после превращения в Полиграфа Полиграфовича Шарикова, становится не просто антагонистом, а жертвой обстоятельств. В его словах звучит недовольство: Разве я просил мне операцию делать? - что заставляет зрителя задуматься о последствиях научного вмешательства.

Профессор Преображенский, который когда-то жил в достатке, столкнулся с серьезными моральными вопросами. Он приподнял «завесу» и зашел слишком далеко, теряя понимание того, к каким последствиям приведет его эксперимент. Критика касается не только личности Клима Чугункина, чья голова была имплантирована Шарику, но и целесообразности самой операции. Как говорит профессор: Зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно?

Спектакль «Собачье сердце» призван показать не только привычные акценты, но и новые грани конфликтов и вопросов, которые возникают на стыке науки и морали. Не упустите возможность увидеть этот увлекательный и глубокий театр, который заставляет задуматься о вечных проблемах человечества.

Купить билет на спектакль Собачье сердце

Помощь с билетами
Июнь
4 июня четверг
19:00
Малый театр России Москва, Театральный проезд., д. 1
21 июня воскресенье
18:00
Малый театр России Москва, Театральный проезд., д. 1

В ближайшие дни

Двойная жизнь Милле
16+
Комедия

Двойная жизнь Милле

29 мая в 19:00 Театр «Русская песня». Основная сцена
от 600 ₽
Семейная картина
12+
Комедия

Семейная картина

2 июня в 19:00 Губернский театр
от 2000 ₽
Вне подозрения
12+
Драма

Вне подозрения

25 июня в 19:00 Дворец на Яузе
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше