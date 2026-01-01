Спектакль по Булгакову в Малом театре России

Приглашаем вас на спектакль «Собачье сердце», поставленный заслуженным артистом России Алексеем Дубровским. Этот проект представляет собой актуальную интерпретацию знаменитой повести Михаила Булгакова, в центре которой находится проблема взаимодействия человека и животных, а также духовные и моральные вопросы, возникающие в процессе научных экспериментов.

Режиссер утверждает, что ключевую роль в спектакле играет фраза: Вот что получается, когда исследователь вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приподымает завесу. Дубровский подчеркивает, что, несмотря на известный фильм Владимира Бортко, вышедший в 1988 году, современное восприятие произведения изменилось. Восприятие сложного времени 20-х годов перестало быть однобоким и прямолинейным. У каждого тогда была своя правда, - говорит он.

Персонажи и их противоречия

В спектакле особое внимание уделяется персонажам, и особенно Шарику, который, после превращения в Полиграфа Полиграфовича Шарикова, становится не просто антагонистом, а жертвой обстоятельств. В его словах звучит недовольство: Разве я просил мне операцию делать? - что заставляет зрителя задуматься о последствиях научного вмешательства.

Профессор Преображенский, который когда-то жил в достатке, столкнулся с серьезными моральными вопросами. Он приподнял «завесу» и зашел слишком далеко, теряя понимание того, к каким последствиям приведет его эксперимент. Критика касается не только личности Клима Чугункина, чья голова была имплантирована Шарику, но и целесообразности самой операции. Как говорит профессор: Зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно?

Спектакль «Собачье сердце» призван показать не только привычные акценты, но и новые грани конфликтов и вопросов, которые возникают на стыке науки и морали. Не упустите возможность увидеть этот увлекательный и глубокий театр, который заставляет задуматься о вечных проблемах человечества.