Спектакль «Собачье сердце» по Булгакову в Омском пятом театре

Добрейший профессор Филипп Филиппович Преображенский предпринимает попытку очеловечивания милого пса Шарика. Однако эксперимент оканчивается провалом. Шарик начинает воспринимать лишь худшие черты своего донора — пьяницы и хулигана Клима Чугункина. Вместо доброго пса возникает зловещий, тупой и агрессивный Полиграф Полиграфович Шариков.

Несмотря на это, Шариков великолепно вписывается в социалистическую действительность и даже делает завидную карьеру. Он превращается из существа неопределённого социального статуса в начальника подотдела очистки Москвы от бродячих животных.

Особенности постановки

Спектакль создан по знаменитой повести Михаила Булгакова, которая подняла важные вопросы о человеческой природе и социальной среде.

Музыкальное оформление спектакля подготовила Анна Розенберг, что добавляет уникальности к постановке.

Хореографией спектакля занимались Анна Осинцева и Максим Алексеев, которые создали динамичные и запоминающие хореографические номера.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который заставляет задуматься о том, что значит быть человеком.