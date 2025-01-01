Спектакль Собачье сердце

Добрейший профессор Филипп Филиппович Преображенский предпринимает попытку очеловечивания милого пса Шарика. Однако эксперимент оканчивается провалом. Шарик начинает воспринимать лишь худшие черты своего донора — пьяницы и хулигана Клима Чугункина. Вместо доброго пса возникает зловещий, тупой и агрессивный Полиграф Полиграфович Шариков.
Несмотря на это, Шариков великолепно вписывается в социалистическую действительность и даже делает завидную карьеру. Он превращается из существа неопределённого социального статуса в начальника подотдела очистки Москвы от бродячих животных.
Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который заставляет задуматься о том, что значит быть человеком.