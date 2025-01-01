Меню
Собачье сердце
Киноафиша Собачье сердце

Спектакль Собачье сердце

Традиционная версия классической истории
Постановка
Пятый театр 12+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Собачье сердце» по Булгакову в Омском пятом театре

Добрейший профессор Филипп Филиппович Преображенский предпринимает попытку очеловечивания милого пса Шарика. Однако эксперимент оканчивается провалом. Шарик начинает воспринимать лишь худшие черты своего донора — пьяницы и хулигана Клима Чугункина. Вместо доброго пса возникает зловещий, тупой и агрессивный Полиграф Полиграфович Шариков.

Несмотря на это, Шариков великолепно вписывается в социалистическую действительность и даже делает завидную карьеру. Он превращается из существа неопределённого социального статуса в начальника подотдела очистки Москвы от бродячих животных.

Особенности постановки

  • Спектакль создан по знаменитой повести Михаила Булгакова, которая подняла важные вопросы о человеческой природе и социальной среде.
  • Музыкальное оформление спектакля подготовила Анна Розенберг, что добавляет уникальности к постановке.
  • Хореографией спектакля занимались Анна Осинцева и Максим Алексеев, которые создали динамичные и запоминающие хореографические номера.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который заставляет задуматься о том, что значит быть человеком.

Режиссер
Михаил Филимонов
В ролях
Андрей Гаврилюк
Денис Филоненко
Максим Слепченков
Алексей Согрин
Елена Исаева

Купить билет на спектакль Собачье сердце

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
18 ноября вторник
18:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
22 ноября суббота
19:00
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153

Фотографии

