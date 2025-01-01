Спектакль Собачье сердце

Невероятный эксперимент профессора Преображенского в постановке Челябинского Молодежного театра

Добрейший профессор Филипп Филиппович Преображенский решает провести необычный эксперимент: он пытается очеловечить милого пса Шарика. Однако, как часто бывает в театре и жизни, эксперимент заканчивается далеко не так, как планировалось.

В результате превращения из добродушного пса в человека на свет появляется Полиграф Полиграфович Шариков. Но вместо положительных черт Шарик унаследовал худшие качества своего донора — пьяницы и хулигана Клима Чугункина. Полиграф становится зловещим, тупым и агрессивным существом, которое, тем не менее, находит своё место в социалистической действительности.

Карьера Шарикова

Неожиданно для всех, Полиграф Полиграфович начинает делать карьеру: от существа неопределённого социального статуса он поднимается до начальника подотдела очистки Москвы от бродячих животных. Это превращение стало символом тех перемен, которые происходят в обществе, и заставляет задуматься о том, что человек — это не только биологическое существо, но и продукт своей среды.

Создание спектакля

Спектакль стал результатом совместной работы талантливых художников:

Музыкальное оформление: Анна Розенберг

Анна Розенберг Хореографы: Анна Осинцева, Максим Алексеев

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную постановку, которая заставляет задуматься о важнейших вопросах жизни, общества и человеческой природы.