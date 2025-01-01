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Собачье сердце. Преображенский
Билеты от 1500₽
Киноафиша Собачье сердце. Преображенский

Спектакль Собачье сердце. Преображенский

Постановка
Театр им. Булгакова 16+
Режиссер Артем Бибилюров
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Собачье сердце. Преображенский»: параллели времени на сцене Театра им. Булгакова

Спектакль «Собачье сердце. Преображенский» предлагает зрителям уникальное путешествие во времена Михаила Булгакова, когда происходили значительные исторические и научные перемены. Постановка переносит нас из 1925 года в современность, при этом профессор Преображенский становится связующим звеном между двумя эпохами.

Сюжет и концепция

Действие спектакля разворачивается в двух мирах, которые постоянно сталкиваются и переплетаются. Эти переходы между временами подчеркивают важные качества персонажей и смысл событий. Через размышления профессора Преображенского, который в Булгаковской повести создает Нового человека из собаки, зрители могут увидеть, как современные ученые стремятся создать биороботов. Однако эта идея порождает множество вопросов и опасений.

Современные параллели

Сегодня создание «новых существ» вызывает неоднозначные реакции даже среди ученых. Многие из них беспокоятся, что это может привести к гибели человеческой цивилизации. Спектакль задает важные вопросы: «Где грань, за которую нельзя заходить?» и «Какова степень ответственности каждого, кто берет на себя роль Творца?»

Идея режиссера

Режиссерская концепция провести параллель между Шариковым и современными научными исследованиями не искажает, а наоборот, углубляет понимание замысла Булгакова. Это позволяет зрителям не только «услышать» вопросы автора, но и осмыслить актуальность темы, которая волнует общество сегодня.

Приходите на спектакль «Собачье сердце. Преображенский» и погрузитесь в мир, где прошлое встречается с настоящим, а идеи Булгакова звучат как никогда актуально.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 ноября
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 1500 ₽
12 декабря
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

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