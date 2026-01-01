Спектакль «Собачье сердце». Предпремьерный показ. Бенефис народного артиста В.А. Стеклова.

Творческий поиск в "Собачьем сердце" Михаила Булгакова

Михаил Булгаков — один из самых значительных писателей XX века, известный своей сатирой и глубокой философией. В этом году мы отмечаем 135-летие его рождения и предлагаем вашему вниманию уникальный спектакль, основанный на его знаменитом произведении «Собачье сердце».

Исследование человеческой природы

Спектакль «Зарисовка к спектаклю» — это не просто предпремьерный показ, а настоящая попытка заглянуть в операционную профессора Преображенского еще до того, как вспыхнет свет софитов. Это исследование, находящееся на грани между инстинктом и душой, ставит вопросы: можно ли безнаказанно «вырезать» человечность, заменяя её идеологией?

В главной роли — Владимир Стеклов

Центральным образом постановки становится профессор Филипп Филиппович Преображенский, которого исполняет народный артист России Владимир Стеклов. Его мастерство позволяет создать эталонное сценическое решение, раскрывающее как ироничную мудрость, так и внутреннюю драму творца, но при этом оставаясь принципиальным человеком старой закалки.

Премьера, которую нельзя пропустить

Мы приглашаем вас стать соучастником рождения спектакля. В этой зарисовке вы ощутите чистую энергию текста, нерв живой игры и исследование границы между собачьим преданным сердцем и человеческим жестоким разумом. Будьте первыми, кто увидит, как гений Булгакова обретает плоть и кровь в руках настоящих мастеров сцены.

В ролях

Для вас сыграют: народный артист РФ Владимир Стеклов, Сергей Алдонин и Изнаур Орцуев.

Режиссёр

Региссёром спектакля выступает Сергей Алдонин.