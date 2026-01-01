Спектакль «Собачье сердце». Предпремьерный показ. Бенефис народного артиста В.А. Стеклова.

Михаил Булгаков — один из самых значительных писателей XX века, известный своей сатирой и глубокой философией. В этом году мы отмечаем 135-летие его рождения и предлагаем вашему вниманию уникальный спектакль, основанный на его знаменитом произведении «Собачье сердце».
Спектакль «Зарисовка к спектаклю» — это не просто предпремьерный показ, а настоящая попытка заглянуть в операционную профессора Преображенского еще до того, как вспыхнет свет софитов. Это исследование, находящееся на грани между инстинктом и душой, ставит вопросы: можно ли безнаказанно «вырезать» человечность, заменяя её идеологией?
Центральным образом постановки становится профессор Филипп Филиппович Преображенский, которого исполняет народный артист России Владимир Стеклов. Его мастерство позволяет создать эталонное сценическое решение, раскрывающее как ироничную мудрость, так и внутреннюю драму творца, но при этом оставаясь принципиальным человеком старой закалки.
Мы приглашаем вас стать соучастником рождения спектакля. В этой зарисовке вы ощутите чистую энергию текста, нерв живой игры и исследование границы между собачьим преданным сердцем и человеческим жестоким разумом. Будьте первыми, кто увидит, как гений Булгакова обретает плоть и кровь в руках настоящих мастеров сцены.
Для вас сыграют: народный артист РФ Владимир Стеклов, Сергей Алдонин и Изнаур Орцуев.
Региссёром спектакля выступает Сергей Алдонин.