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Киноафиша СО "Таврический" М.Голиков

СО "Таврический" М.Голиков

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 сентября
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
19:00

В ближайшие дни

Орган при свечах РНБ
6+
Классическая музыка
Орган при свечах РНБ
13 сентября в 15:00 Концертный зал Российской национальной библиотеки
от 599 ₽
Органный концерт при свечах «Времена года Mixt»
6+
Классическая музыка
Органный концерт при свечах «Времена года Mixt»
10 августа в 16:00 Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери
от 900 ₽
Органный концерт при свечах «Бах. Вивальди. Осень»
6+
Классическая музыка
Органный концерт при свечах «Бах. Вивальди. Осень»
21 сентября в 16:00 Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери
от 900 ₽
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