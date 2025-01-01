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Со мной все так: Аня из Питера
Киноафиша Со мной все так: Аня из Питера

Со мной все так: Аня из Питера

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Теплый осенний концерт Ани из Питера в клубе "JAGGER"

Погрузитесь в атмосферу осеннего тепла на музыкальном вечере с Аней из Питера! Этот концерт состоится в уютных стенах клуба "JAGGER", который давно стал любимым местом для поклонников живой музыки.

Новые и знакомые мелодии

На концерте прозвучат как новые композиции, так и уже полюбившиеся хиты Ани. Подготовьтесь к незабываемым моментам, полным эмоций и искренности. Аня известна своим уникальным стилем, соединяющим элементы фолка и поп-музыки, что делает каждое её выступление настоящим событием.

Об атмосфере и деталях

Клуб "JAGGER" предлагает зрителям не только качественную музыку, но и комфортную атмосферу для отдыха и общения. Это идеальное место, чтобы провести вечер с друзьями и насладиться живым исполнением. Не упустите шанс увидеть Аню вживую и зарядиться позитивными эмоциями!

Не пропустите!

Приходите 15 ноября в 19:00 и станьте частью этого осеннего музыкального праздника. Билеты уже в продаже, спешите, количество мест ограничено!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 ноября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
18:00 от 1100 ₽

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