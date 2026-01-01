Оповещения от Киноафиши
Сны Татьяны
Киноафиша Сны Татьяны

Спектакль Сны Татьяны

Режиссер Лидия Хазова
Продолжительность 1 час 30 минут

О спектакле

Спектакль «Сны Татьяны» — новый взгляд на «Евгения Онегина»

Кто она, Татьяна Ларина? В чем заключены её сила, красота, любовь и страх? Эти вопросы становятся центральными в спектакле «Сны Татьяны», который предлагает зрителям уникальную интерпретацию знаменитого романа А. С. Пушкина.

Татьяна как героиня

Татьяна — это не просто литературный персонаж, а настоящая героиня, ищущая глубину и смысл в жизни. В отличие от традиционных представлений, зрители будут смотреть на историю глазами Татьяны, а не Онегина. Спектакль искусно стирает грани между сном и реальностью, открывая новые смыслы всем известного сюжета.

Музыка и визуальные эффекты

В спектакле звучит музыка в живом исполнении известного музыканта Алексея Плюснина. Анимация, разработанная по мотивам графики А. С. Пушкина, и оригинальное видео, отображающее натурные съемки в разные времена года, добавляют визуальную насыщенность и уникальность происходящему на сцене.

Создатели спектакля

Режиссером является молодая талантливая Лидия Хазова, ученица К. М. Гинкаса, которая выступила автором идеи и художественного решения. Визуальные эффекты создал Виктор Беляков, а анимация принадлежит Дмитрию Юпатову. Саунд-дизайнером выступил Алексей Плюснин — известный питерский андеграундный музыкант и мультиинструменталист, номинант премии «Золотая Маска».

Выступления юных артистов

В спектакле также участвуют молодые таланты: Светлана Павлова, лауреат международного конкурса, и Елизавета Заветная, актриса и солистка группы «Заветная». Дарья Пашкова, актриса театра и кино, придаст спектаклю дополнительную глубину своим мастерством.

«Сны Татьяны» — это не просто театральное событие, это возможность по-новому взглянуть на знакомую историю о любви и судьбе. Не упустите шанс увидеть этот экспериментальный театр, который задает важные вопросы о человеческой душе.

Купить билет на спектакль Сны Татьяны

Март
25 марта среда
19:00
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
от 1900 ₽

Фотографии

Сны Татьяны Сны Татьяны Сны Татьяны Сны Татьяны Сны Татьяны Сны Татьяны Сны Татьяны Сны Татьяны Сны Татьяны Сны Татьяны

