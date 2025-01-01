Меню
Сны Татьяны
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сны Татьяны

Спектакль Сны Татьяны

12+
Режиссер Лидия Хазова
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Татьяна Ларина: загадочная героиня в спектакле Лидии Хазовой

Кто она — Татьяна Ларина? В чем кроется ее сила и красота, любовь и страх, страсть и разум? Эта загадочная героиня, отчаянно и отважно признающаяся в любви франту и цинику Онегину, ищет глубину и смысл в жизни. Ее душа жаждет испытаний, она — настоящая Героиня!

Как правило, зритель читает роман глазами Онегина, но парадокс этого спектакля заключается в том, что режиссер видит действие глазами Татьяны. Это позволяет искусно стереть грани между сном и реальностью, открывая известные со школьной скамьи смыслы по-новому.

Создатели спектакля

  • Лидия Хазова — молодой режиссер, ученица К. М. Гинкаса.
  • Алексей Плюснин — саунд-дизайнер и легендарный андеграунд-музыкант из Санкт-Петербурга, первым сыгравший концерт в Антарктиде.
  • Светлана Павлова — юная звезда мюзикла «Последняя сказка».
  • Елизавета Прищепа — актриса, солистка группы «Заветная».
  • Дарья Пашкова — актриса театра и кино (Театр Моссовета, Электротеатр Станиславский).
  • Виктор Беляков — видео.
  • Дмитрий Юпатов — анимация.

Приходите и откройте для себя новое прочтение классической истории о любви и страсти!

Купить билет на спектакль Сны Татьяны

Октябрь
Ноябрь
18 октября суббота
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 1000 ₽
23 октября четверг
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 1000 ₽
4 ноября вторник
20:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 1000 ₽

