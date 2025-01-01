Спектакль Сны Татьяны

Кто она — Татьяна Ларина? В чем кроется ее сила и красота, любовь и страх, страсть и разум? Эта загадочная героиня, отчаянно и отважно признающаяся в любви франту и цинику Онегину, ищет глубину и смысл в жизни. Ее душа жаждет испытаний, она — настоящая Героиня!
Как правило, зритель читает роман глазами Онегина, но парадокс этого спектакля заключается в том, что режиссер видит действие глазами Татьяны. Это позволяет искусно стереть грани между сном и реальностью, открывая известные со школьной скамьи смыслы по-новому.
Приходите и откройте для себя новое прочтение классической истории о любви и страсти!