Сны Тамары. Классика в песочных тонах

Арт-концерт по мотивам лермонтовского «Демона»

Приглашаем вас на уникальный арт-концерт, основанный на поэме Михаила Лермонтова «Демон» и одноименной опере Антона Рубинштейна. Этот проект представляет собой серию камерных выступлений, объединяющих шедевры классической музыки, литературные тексты и художественную песочную анимацию.

Создатели проекта

В concert участвуют известные артисты Санкт-Петербурга:

Оксана Чунчукова — мастер песочной анимации

Кристина Строгова — актриса

Наталья Эрте — пианистка

Алла Островская — скрипка

Андрей Иванов — виолончель

Уникальная форма сценического действия

Синтетический арт-концерт не является традиционным концертом, но представляет собой современное сценическое действие. Его главная цель — создать эмоциональную атмосферу, которая впечатлит как молодежную, так и более искушенную публику. Концерт подойдет для семейного посещения.

Продолжительность и формат

Продолжительность концерта составляет один час, без антракта. Это позволяет зрителям сосредоточиться на уникальном сочетании музыки и художественной анимации.

Художники и исполнители

Оксана Чунчукова, мастер песочной анимации, начала выступать на сцене в 2012 году. За это время она зарекомендовала себя на лучших сценах Петербурга и за его пределами, включая выступления на Международном саммите «Россия – Африка».

Кристина Строгова, выпускница Санкт-Петербургской академии театрального искусства, имеет богатый опыт работы как в театре, так и в кино. Ее роли в постановках знамениты и разнообразны, многие из них получили высокую оценку зрителей и критиков.

Наталья Эрте, пианистка и музыкальный руководитель проекта, является лауреаткой нескольких международных конкурсов. Она активно выступает на сценах по всей России и за границей, сочетая педагогическую деятельность с исполнительской.»