Сны Сибири
Сны Сибири

Сны Сибири

0+
Возраст 0+

О выставке

Выставка «Сны Сибири» в Новосибирском художественном музее

Новосибирский государственный художественный музей совместно с Фондом развития науки и культуры «Таволга» (Москва) представляет выставку «Сны Сибири». Это первый в России проект, который объединяет историю, археологию, современное искусство и передовые экспозиционные технологии. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ в рамках Национального проекта «Семья» и Правительства Новосибирской области.

Выставка фокусируется на культуре и искусстве древних народов лесной и лесостепной зон от Приуралья до Западной Сибири. В экспозиции будет представлено около 100 уникальных археологических артефактов из федеральных и региональных музеев, большая часть из которых никогда ранее не покидала музейных фондов. Посетители увидят культовые изображения, ритуальное оружие, древние личины и копии тысячелетних стел в натуральную величину.

Современное искусство в диалоге с древностью

Современное искусство на выставке будет представлено работами всемирно известного сибирского скульптора Даши Намдакова, который обращается к культуре коренных народов Сибири. Среди уникальных экспонатов – тесинская погребальная маска с сохранившимся орнаментом, бронзовые антропоморфные личины железного века и искусные деревянные изделия пазырыкской культуры.

Элементы, связывающие эпохи

Дополнят выставку документальные фотографии, рассказывающие о времени и условиях жизни культур, чьи артефакты представлены. Эти элементы помогут посетителям лучше понять и прочувствовать связь времен, проходя сквозь леса и степи Сибири.

Доступность и просветительская программа

Выставка также будет доступна для людей с инвалидностью. В залах будут представлены тактильные копии экспонатов, а также тифлокомментарии и этикетки на шрифте Брайля. Специально для этого проекта Новосибирский художественный музей разработал уникальную просветительскую программу с мероприятиями для детей и взрослых.

Экспонаты предоставили такие известные музеи, как Государственный исторический музей (Москва), Институт археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск) и Тюменское музейно-просветительское объединение (Тюмень). «Сны Сибири» уже стали культурным брендом, который продолжает развиваться в разных городах России с уникальным концептуальным замыслом для каждого места.

В других городах
Май
31 мая воскресенье
19:00
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
от 500 ₽

