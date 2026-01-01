Выставка «Сны Сибири» в Новосибирском художественном музее

Новосибирский государственный художественный музей и Фонд развития науки и культуры «Таволга» (Москва) представляют выставку «Сны Сибири». Этот уникальный проект стал первым в России, который сочетает историю, археологию, современное искусство и новейшие экспозиционные технологии.

Выставка реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Новосибирской области. Генеральным партнером проекта является ОАО «РЖД». Основной акцент сделан на культуру и искусство древних народов лесной и лесостепной зон, охватывающих территории от Приуралья до Западной Сибири.

Экспонаты выставки

На выставке будет представлено около 100 экспонатов, включая археологические артефакты, которые ранее никогда не покидали музейные фонды. Посетители смогут увидеть культовые изображения, ритуальное оружие, а также тысячилетние стелы в натуральную величину.

Современное искусство входит в диалог с прошлым благодаря работам известного сибирского скульптора Даши Намдакова, который обращается к культуре коренных народов Сибири. Особое внимание будут привлекать уникальные предметы, в том числе тесинская погребальная маска с орнаментом, созданная более 2000 лет назад, и бронзовые антропоморфные личины из коллекции Тюменского музейно-просветительского объединения.

Атмосфера выставки

Выставка «Сны Сибири» предоставляет посетителям возможность открыть для себя удивительные образы, которые древние мастера воплотили в своих произведениях. Аутентичная музыка и обонятельные эффекты создадут атмосферу таинственного сибирского сна.

Кроме того, выставка будет доступна для людей с инвалидностью: в залах будут представлены тактильные копии экспонатов с тифлокомментариями и этикетками на шрифте Брайля.

Образовательная программа

Для посетителей разработана уникальная просветительская программа, включающая мероприятия для детей и взрослых. Экспонаты для выставки были предоставлены ведущими музеями, такими как Государственный исторический музей (Москва), Институт археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск) и другие.

Выставка «Сны Сибири» уже зарекомендовала себя как культурный бренд. Начавший свою историю в 2022 году в Большом Музее, проект адаптируется к каждому городу, где проходит, представляя уникальный предметный ряд, раскрывающий многообразие культур от Приуралья до Дальнего Востока.