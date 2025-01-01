Сны Миядзаки: Simple Music Ensemble

Приглашаем вас на уникальный концерт «Сны Миядзаки», который перенесет вас в сказочную атмосферу фильмов японского режиссера и обладателя премии «Оскар» Хаяо Миядзаки. В этот вечер Simple Music Ensemble исполнит волшебную музыку из его мультфильмов, а также композиции, вдохновленные его творениями.
В программе концерта звучат шедевры композитора Джо Хисаиши, который долгое время сотрудничал с Миядзаки и создал множество незабываемых мелодий:
Simple Music Ensemble — это коллектив профессиональных музыкантов, вдохновленных идеей исполнять любимую музыку на нестандартных площадках. Их репертуар охватывает выдающиеся произведения разных эпох, экспериментальную музыку и чувственные композиции из кинокартин в авторских аранжировках.
С момента своего основания в 2018 году студия стремительно развивалась, проведя более 50 концертов в России и Европе всего за год. Гибкость формата, возможность самостоятельного выбора программы и неожиданные локации объединяют музыкантов с творческими идеями и смелыми замыслами.
Руководитель ансамбля, Григорий Волков, получил образование в Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, а также в Высшей школе музыки в Веймаре и Берне по специальностям валторна и историческое исполнительство. Он работал с различными российскими и зарубежными коллективами, включая Камерный оркестр Цюриха.
Не упустите возможность погрузиться в мир музыки Хаяо Миядзаки и насладиться волшебством, которое создаст Simple Music Ensemble!