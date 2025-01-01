Сны Миядзаки: Simple Music Ensemble

Концерт «Сны Миядзаки» в Омске: музыкальное погружение в мир волшебства знаменитого японского аниматора

Приглашаем вас на уникальный концерт «Сны Миядзаки», который перенесет вас в сказочную атмосферу фильмов японского режиссера и обладателя премии «Оскар» Хаяо Миядзаки. В этот вечер Simple Music Ensemble исполнит волшебную музыку из его мультфильмов, а также композиции, вдохновленные его творениями.

Программа концерта

В программе концерта звучат шедевры композитора Джо Хисаиши, который долгое время сотрудничал с Миядзаки и создал множество незабываемых мелодий:

Summer (из м/ф «Кукудзиро»)

Kiki’s Delivery Service (из м/ф «Ведьмина служба доставки»)

Path of The Wind Totoro (из м/ф «Мой сосед Тоторо»)

One Summer Day (из м/ф «Унесённые призраками»)

Obokuri-Eeumi (Икю Асадзаки)

Howl (из м/ф «Ходячий замок»)

In a Landscape (Джон Кейдж)

Legend of Ashitaka (из м/ф «Принцесса Мононоке»)

Carrying You (из м/ф «Небесный замок Лапута»)

Nausikaa (из м/ф «Навсикая из долины ветров»)

The Sixth Station Spirited Away (из м/ф «Унесённые призраками»)

Totoro (из м/ф «Мой сосед Тоторо»)

О коллективе

Simple Music Ensemble — это коллектив профессиональных музыкантов, вдохновленных идеей исполнять любимую музыку на нестандартных площадках. Их репертуар охватывает выдающиеся произведения разных эпох, экспериментальную музыку и чувственные композиции из кинокартин в авторских аранжировках.

Инновации и развитие

С момента своего основания в 2018 году студия стремительно развивалась, проведя более 50 концертов в России и Европе всего за год. Гибкость формата, возможность самостоятельного выбора программы и неожиданные локации объединяют музыкантов с творческими идеями и смелыми замыслами.

Руководитель коллектива

Руководитель ансамбля, Григорий Волков, получил образование в Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, а также в Высшей школе музыки в Веймаре и Берне по специальностям валторна и историческое исполнительство. Он работал с различными российскими и зарубежными коллективами, включая Камерный оркестр Цюриха.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки Хаяо Миядзаки и насладиться волшебством, которое создаст Simple Music Ensemble!