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Сны Миядзаки. HighTime Orchestra
Билеты от 1750₽
Киноафиша Сны Миядзаки. HighTime Orchestra

Сны Миядзаки. HighTime Orchestra

6+
Возраст 6+
Билеты от 1750₽

О концерте/спектакле

Музыкальное волшебство по мотивам произведений Хаяо Миядзаки

Погружение в сказочную атмосферу, созданную выдающимся японским режиссёром-аниматором Хаяо Миядзаки, ожидает зрителей в тропиках ВДНХ. Это уникальное музыкальное событие февраля обещает подарить глубокую перезагрузку и мощный заряд вдохновения!

Звуки любимых мультфильмов

В программе мероприятия прозвучат фантастически прелестные саундтреки из всемирно известных мультфильмов, таких как «Ходячий замок», «Навсикая из долины ветров», «Унесённые призраками» и «Мой сосед Тоторо». Эти произведения написаны величайшим современным японским композитором Дзё Хисаиси, чья музыка стала неотъемлемой частью волшебного мира анимации Миядзаки.

Исполнение под пальмами

Оркестр виртуозов HighTime Orchestra представит эти шедевры в проникновенном и максимально красочном исполнении. Зрители смогут насладиться музыкой под тропическими пальмами, что создаст неповторимую атмосферу и сделает вечер поистине незабываемым.

Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и музыки! Это событие — отличная возможность провести вечер в компании любимых мелодий и погрузиться в атмосферу сказки.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Павильон №14 «Азербайджан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 14, ВДНХ
19:00 от 1750 ₽
30 августа
Павильон №14 «Азербайджан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 14, ВДНХ
19:00 от 1750 ₽

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