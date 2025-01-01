Сны Миядзаки. HighTime Orchestra

Музыкальное волшебство по мотивам произведений Хаяо Миядзаки

Погружение в сказочную атмосферу, созданную выдающимся японским режиссёром-аниматором Хаяо Миядзаки, ожидает зрителей в тропиках ВДНХ. Это уникальное музыкальное событие февраля обещает подарить глубокую перезагрузку и мощный заряд вдохновения!

Звуки любимых мультфильмов

В программе мероприятия прозвучат фантастически прелестные саундтреки из всемирно известных мультфильмов, таких как «Ходячий замок», «Навсикая из долины ветров», «Унесённые призраками» и «Мой сосед Тоторо». Эти произведения написаны величайшим современным японским композитором Дзё Хисаиси, чья музыка стала неотъемлемой частью волшебного мира анимации Миядзаки.

Исполнение под пальмами

Оркестр виртуозов HighTime Orchestra представит эти шедевры в проникновенном и максимально красочном исполнении. Зрители смогут насладиться музыкой под тропическими пальмами, что создаст неповторимую атмосферу и сделает вечер поистине незабываемым.

Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и музыки! Это событие — отличная возможность провести вечер в компании любимых мелодий и погрузиться в атмосферу сказки.