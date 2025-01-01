Сны Миядзаки. HighTime Orchestra

Погружение в сказочную атмосферу, созданную выдающимся японским режиссёром-аниматором Хаяо Миядзаки, ожидает зрителей в тропиках ВДНХ. Это уникальное музыкальное событие февраля обещает подарить глубокую перезагрузку и мощный заряд вдохновения!
В программе мероприятия прозвучат фантастически прелестные саундтреки из всемирно известных мультфильмов, таких как «Ходячий замок», «Навсикая из долины ветров», «Унесённые призраками» и «Мой сосед Тоторо». Эти произведения написаны величайшим современным японским композитором Дзё Хисаиси, чья музыка стала неотъемлемой частью волшебного мира анимации Миядзаки.
Оркестр виртуозов HighTime Orchestra представит эти шедевры в проникновенном и максимально красочном исполнении. Зрители смогут насладиться музыкой под тропическими пальмами, что создаст неповторимую атмосферу и сделает вечер поистине незабываемым.
Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и музыки! Это событие — отличная возможность провести вечер в компании любимых мелодий и погрузиться в атмосферу сказки.