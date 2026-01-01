Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сны Кота
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сны Кота

Сны Кота

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Музыка от проекта «Сны Кота» в клубе «Gamma More»

В музыкальном клубе «Gamma More» в Москве состоится выступление проекта «Сны Кота». Это уникальная возможность насладиться свежими музыкальными композициями, выполненными в стилях New Wave, Postpunk и Synthpop. Конкретная информация о составе исполнителей пока отсутствует, что может свидетельствовать о том, что проект новый или лишь начинает набирать популярность.

Клуб «Gamma More» славится разнообразными музыкальными программами: здесь проходят как сольные концерты, так и джем-сейшены. Уютная атмосфера заведения, обилие удобств для прослушивания живой музыки и наличие зоны кальяна с ночным караоке создают прекрасные условия для общения и наслаждения музыкой.

О проекте «Сны Кота»

«Сны Кота» — это творческий дуэт Александра и Михаила Сулима, который вдохновляется стилями культовых групп 80-х годов. Экспериментируя в своей студии, они создали альбом «Город мечты», выпущенный на известном российском лейбле «Студия СОЮЗ».

Творчество «Сны Кота» является олицетворением неоромантики в абстрактно-музыкальной форме. Музыка группы передает бытие человека среди природных ландшафтов и космических просторов, а их песни становятся мечтами и откровениями. Вдохновленные верой в справедливый мир и стремлением к светлому будущему, композиции группы дарят надежду и уникальные эмоции.

Концерт «Сны Кота» будет интересен всем любителям новых и малоизвестных музыкальных проектов, которые стремятся открыть для себя новые горизонты в музыке.

Купить билет на концерт Сны Кота

Помощь с билетами
Апрель
3 апреля пятница
20:00
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
11 апреля в 18:00 Spaten Haus Grand
от 1390 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
11 апреля в 16:00 Руки вверх!
от 1290 ₽
Voodoo Mama jazz party
16+
Джаз
Voodoo Mama jazz party
15 марта в 20:00 Louis
от 3000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше