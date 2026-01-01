Музыка от проекта «Сны Кота» в клубе «Gamma More»

В музыкальном клубе «Gamma More» в Москве состоится выступление проекта «Сны Кота». Это уникальная возможность насладиться свежими музыкальными композициями, выполненными в стилях New Wave, Postpunk и Synthpop. Конкретная информация о составе исполнителей пока отсутствует, что может свидетельствовать о том, что проект новый или лишь начинает набирать популярность.

Клуб «Gamma More» славится разнообразными музыкальными программами: здесь проходят как сольные концерты, так и джем-сейшены. Уютная атмосфера заведения, обилие удобств для прослушивания живой музыки и наличие зоны кальяна с ночным караоке создают прекрасные условия для общения и наслаждения музыкой.

О проекте «Сны Кота»

«Сны Кота» — это творческий дуэт Александра и Михаила Сулима, который вдохновляется стилями культовых групп 80-х годов. Экспериментируя в своей студии, они создали альбом «Город мечты», выпущенный на известном российском лейбле «Студия СОЮЗ».

Творчество «Сны Кота» является олицетворением неоромантики в абстрактно-музыкальной форме. Музыка группы передает бытие человека среди природных ландшафтов и космических просторов, а их песни становятся мечтами и откровениями. Вдохновленные верой в справедливый мир и стремлением к светлому будущему, композиции группы дарят надежду и уникальные эмоции.

Концерт «Сны Кота» будет интересен всем любителям новых и малоизвестных музыкальных проектов, которые стремятся открыть для себя новые горизонты в музыке.