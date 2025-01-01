Спектакль Сны белых ночей

Музыкальный спектакль в театре «Балтийский дом»

«Сны белых ночей» — это не просто концерт, а уникальный музыкальный спектакль в жанре зримой песни. Постановка посвящена одному из самых романтичных и вдохновляющих городов мира — Ленинграду. Молодые артисты «Балтийского дома» приглашают вас в трогательное музыкальное путешествие по набережным Петербурга, где атмосфера белых ночей оживает в каждой ноте.

Музыкальная программа

В спектакле звучат песни ленинградских композиторов, ставших символами целой эпохи. В исполнении талантливых артистов вы услышите произведения Василия Соловьева-Седого, Андрея Петрова, Александра Дольского и других. Эти песни — признание в любви городу на Неве, его волшебным белым ночам и неповторимой красоте.

Историческая справка

Постановка «Сны белых ночей» — это дань уважения знаменитому спектаклю «Зримая песня», который был создан студентами курса Георгия Товстоногова в 1960-х годах. В 1967 году выпускники этого курса принесли спектакль в репертуар театра «Ленком» (ныне «Балтийский дом»), и он стал настоящей легендой. Сегодня молодое поколение артистов продолжает традиции этого жанра, вдохновляя зрителей на новые открытия.

Атмосфера и участие артистов

Спектакль дарит зрителям романтическое свидание с Петербургом, городом, который кажется созданным для влюбленных. Поэтический, возвышенный, вечно юный — таким он предстанет перед вами в исполнении артистов «Балтийского дома». В постановке участвуют: Ксения Ольховская (вокал, флейта), Владимир Бойков (вокал, гитара), Наталья Виноградова (вокал), Роман Дряблов (вокал, контрабас, гитара), Елена Карпова (вокал), Олег Коробкин (вокал), Мария Лысюк (вокал, аккордеон), Мария Мещерякова (вокал), Ирина Муртазаева (вокал, фортепиано), Денис Мухоян (вокал, кларнет), Герман Чернов (контрабас, гитара, ударные), Никита Павельев (ударные).

«Сны белых ночей» — это не только возможность насладиться любимыми песнями, но и шанс погрузиться в уникальную атмосферу Петербурга, его романтику и историю. Не пропустите это особенное музыкальное событие, которое оставит в вашем сердце теплый след.