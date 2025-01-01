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Сны Алисы
Киноафиша Сны Алисы

Спектакль Сны Алисы

6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Комедия в духе легендарного произведения Льюиса Кэрролла для семейного просмотра

Приглашаем вас на удивительное театральное представление, которое станет отличным выбором для выхода в театр всей семьей! Эта комедия в духе легендарного произведения Льюиса Кэрролла никого не оставит равнодушным — ни взрослых, ни детей.

Сказочный сюжет и интерактивные элементы

Дети с головой погрузятся в сказочный мир, полный ярких персонажей и увлекательных приключений. Интерактивные элементы спектакля позволят юным зрителям стать частью удивительного действия, что сделает просмотр ещё более запоминающимся.

Юмор и философия для взрослых

Взрослые же смогут вновь открыть для себя море юмора и философских рассуждений, заложенных в этом бессмертном произведении. Комедия не только развлекает, но и заставляет задуматься, что делает её актуальной для зрителей всех возрастов.

Не пропустите!

Не упустите возможность провести незабываемый вечер в театре. Приходите с семьей, друзьями или любимыми — этот спектакль создан для того, чтобы дарить радость и положительные эмоции!

Режиссер
Игорь Решетов
В ролях
Ольга Ермакова
Петр Рябцев
Ольга Иванова
Валерий Рутковский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Камерный театр «Площадка на Грибоедова» Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 107/6
13:00 от 1000 ₽

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