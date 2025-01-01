Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сны Александринки. Сожаление
Киноафиша Сны Александринки. Сожаление

Спектакль Сны Александринки. Сожаление

Постановка
Новая сцена Александринского театра 16+
Режиссер Дмитрий Коробков
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сны Александринки: Перформативная инсталляция «Сожаление»

Цикл из четырёх спектаклей «Сны Александринки» проходит в уникальном пространстве акустической трубы исторического здания Александринского театра. Это архитектурное чудо, спроектированное К.И. Росси, представляет собой систему коридоров, способных идеально улавливать и отражать звук. Обычно это пространство недоступно для зрителей, что делает предстоящие спектакли особенно интригующими.

Экскурсия в мир театра

Каждый спектакль цикла начинается с экскурсий по Александринскому театру, что позволяет зрителям глубже погрузиться в атмосферу театрального искусства и понять его историю.

Третий показ: «Сожаление»

Третий спектакль в рамках Года молодой режиссуры — перформативная инсталляция «Сожаление», режиссёром которой является Дмитрий Коробков. Это творение призвано исследовать сложные переживания, связанные с чувством печали и утраты.

О чем спектакль?

«Сожаление» затрагивает темы, знакомые каждому из нас: поступки, не совершённые вовремя, жизненные ошибки, безответные чувства и неосуществлённые мечты. Перформативная инсталляция предлагает зрителям не только сопереживать, но и искать пути освобождения от этих непростых эмоций.

Приготовьтесь к экспериментам

Будьте готовы к экспериментальному характеру происходящего. Зрители столкнутся с чувствами, которые «виснут» в воздухе, как звук в акустической трубе под крышей старого театра. Это будет уникальный опыт, который не оставит равнодушными.

Не пропустите возможность стать частью этого захватывающего театрального события!

Фотографии

Сны Александринки. Сожаление Сны Александринки. Сожаление
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше