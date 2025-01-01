Сны Александринки: Перформативная инсталляция «Сожаление»

Цикл из четырёх спектаклей «Сны Александринки» проходит в уникальном пространстве акустической трубы исторического здания Александринского театра. Это архитектурное чудо, спроектированное К.И. Росси, представляет собой систему коридоров, способных идеально улавливать и отражать звук. Обычно это пространство недоступно для зрителей, что делает предстоящие спектакли особенно интригующими.

Экскурсия в мир театра

Каждый спектакль цикла начинается с экскурсий по Александринскому театру, что позволяет зрителям глубже погрузиться в атмосферу театрального искусства и понять его историю.

Третий показ: «Сожаление»

Третий спектакль в рамках Года молодой режиссуры — перформативная инсталляция «Сожаление», режиссёром которой является Дмитрий Коробков. Это творение призвано исследовать сложные переживания, связанные с чувством печали и утраты.

О чем спектакль?

«Сожаление» затрагивает темы, знакомые каждому из нас: поступки, не совершённые вовремя, жизненные ошибки, безответные чувства и неосуществлённые мечты. Перформативная инсталляция предлагает зрителям не только сопереживать, но и искать пути освобождения от этих непростых эмоций.

Приготовьтесь к экспериментам

Будьте готовы к экспериментальному характеру происходящего. Зрители столкнутся с чувствами, которые «виснут» в воздухе, как звук в акустической трубе под крышей старого театра. Это будет уникальный опыт, который не оставит равнодушными.

Не пропустите возможность стать частью этого захватывающего театрального события!